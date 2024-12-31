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Хуситы заявили, что атаковали авианосец США крылатыми ракетами и БПЛА - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Хуситы заявили, что атаковали авианосец США крылатыми ракетами и БПЛА
Хуситы заявили, что атаковали авианосец США крылатыми ракетами и БПЛА - 31.12.2024, ПРАЙМ
Хуситы заявили, что атаковали авианосец США крылатыми ракетами и БПЛА
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что атаковало крылатыми ракетами и беспилотными летательными... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T10:18+0300
2024-12-31T10:33+0300
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что атаковало крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами американский авианосец "Гарри Трумэн" в то время, когда военные США вели подготовку к "масштабной воздушной атаке" на Йемен. Об атаке на авианосец сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа."В ходе совместной операции морских сил, ракетных войск и беспилотных войск... большим количеством беспилотников и крылатых ракет был нанесен удар по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на нашу страну", - заявил он.В результате удара готовившаяся атака военных США была сорвана, подчеркнул Сария.Кроме того, движение заявило о первой ракетной атаке на электростанцию в Израиле, а также о второй за неделю атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
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хуситы, йемен, сша
хуситы, ЙЕМЕН, США
10:18 31.12.2024 (обновлено: 10:33 31.12.2024)
 
Хуситы заявили, что атаковали авианосец США крылатыми ракетами и БПЛА

Хуситы заявили, что атаковали авианосец США "Гарри Трумэн" крылатыми ракетами и БПЛА

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Йемене
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что атаковало крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами американский авианосец "Гарри Трумэн" в то время, когда военные США вели подготовку к "масштабной воздушной атаке" на Йемен.
Об атаке на авианосец сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"В ходе совместной операции морских сил, ракетных войск и беспилотных войск... большим количеством беспилотников и крылатых ракет был нанесен удар по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на нашу страну", - заявил он.
Взлет американского бомбардировщика для нанесения ударов по Йемену - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Йеменские хуситы заявили, что сбили американский истребитель
22 декабря, 18:31
В результате удара готовившаяся атака военных США была сорвана, подчеркнул Сария.
Кроме того, движение заявило о первой ракетной атаке на электростанцию в Израиле, а также о второй за неделю атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.
 
хуситыЙЕМЕНСША
 
 
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