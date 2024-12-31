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Хуситы заявили, что атаковали авианосец США крылатыми ракетами и БПЛА

Хуситы заявили, что атаковали авианосец США крылатыми ракетами и БПЛА - 31.12.2024, ПРАЙМ

Хуситы заявили, что атаковали авианосец США крылатыми ракетами и БПЛА

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что атаковало крылатыми ракетами и беспилотными летательными... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T10:18+0300

2024-12-31T10:18+0300

2024-12-31T10:33+0300

хуситы

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что атаковало крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами американский авианосец "Гарри Трумэн" в то время, когда военные США вели подготовку к "масштабной воздушной атаке" на Йемен. Об атаке на авианосец сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа."В ходе совместной операции морских сил, ракетных войск и беспилотных войск... большим количеством беспилотников и крылатых ракет был нанесен удар по американскому авианосцу "Гарри Трумэн" в момент подготовки американских войск к масштабной воздушной атаке на нашу страну", - заявил он.В результате удара готовившаяся атака военных США была сорвана, подчеркнул Сария.Кроме того, движение заявило о первой ракетной атаке на электростанцию в Израиле, а также о второй за неделю атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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хуситы, йемен, сша