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Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое

Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое - 31.12.2024, ПРАЙМ

Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое

Цена биткоина с начала текущего года подскочила более чем вдвое, при этом стоимость в декабре впервые поднялась выше психологической отметки в 100 тысяч... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T16:16+0300

2024-12-31T16:16+0300

2024-12-31T16:16+0300

криптовалюта

биткоин

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Цена биткоина с начала текущего года подскочила более чем вдвое, при этом стоимость в декабре впервые поднялась выше психологической отметки в 100 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. С начала года биткоин подорожал в 2,2 раза, за четвертый квартал – в 1,5 раза, в декабре при этом криптовалюта подешевела на 1,9%. В начале декабря стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 100 тысяч долларов. Исторический рекорд стоимости наблюдался 17 декабря и составил 108 353 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.00 мск дорожал на 0,86% за сутки - до 94 542,31 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,85% - в среднем до 94 411,44 доллара. Динамика также приводится за сутки.

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