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Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое
Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое - 31.12.2024, ПРАЙМ
Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое
Цена биткоина с начала текущего года подскочила более чем вдвое, при этом стоимость в декабре впервые поднялась выше психологической отметки в 100 тысяч... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T16:16+0300
2024-12-31T16:16+0300
криптовалюта
биткоин
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Цена биткоина с начала текущего года подскочила более чем вдвое, при этом стоимость в декабре впервые поднялась выше психологической отметки в 100 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. С начала года биткоин подорожал в 2,2 раза, за четвертый квартал – в 1,5 раза, в декабре при этом криптовалюта подешевела на 1,9%. В начале декабря стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 100 тысяч долларов. Исторический рекорд стоимости наблюдался 17 декабря и составил 108 353 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.00 мск дорожал на 0,86% за сутки - до 94 542,31 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,85% - в среднем до 94 411,44 доллара. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин
Криптовалюта, Биткоин
16:16 31.12.2024
 
Биткоин в 2024 году подскочил в цене более чем вдвое

Цена биткоина с начала текущего года подскочила более чем вдвое

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты. - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Цена биткоина с начала текущего года подскочила более чем вдвое, при этом стоимость в декабре впервые поднялась выше психологической отметки в 100 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
С начала года биткоин подорожал в 2,2 раза, за четвертый квартал – в 1,5 раза, в декабре при этом криптовалюта подешевела на 1,9%.
В начале декабря стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше 100 тысяч долларов. Исторический рекорд стоимости наблюдался 17 декабря и составил 108 353 доллара.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16.00 мск дорожал на 0,86% за сутки - до 94 542,31 доллара. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 0,85% - в среднем до 94 411,44 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Цена биткоина снизилась на два процента
28 декабря, 17:01
 
КриптовалютаБиткоин
 
 
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