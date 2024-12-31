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Немецкий фондовый индекс DAX подскочил в 2024 году почти на 19 процентов - 31.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241231/dax-853983392.html
Немецкий фондовый индекс DAX подскочил в 2024 году почти на 19 процентов
Немецкий фондовый индекс DAX подскочил в 2024 году почти на 19 процентов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Немецкий фондовый индекс DAX подскочил в 2024 году почти на 19 процентов
Основные фондовые индексы Европы с начала года в основном выросли, в том числе немецкий DAX поднялся в 2024 году сразу на 19%, при этом французский CAC 40 –... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:57+0300
2024-12-31T15:57+0300
экономика
биржевые торги
германия
dax
индексы
рынки
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы с начала года в основном выросли, в том числе немецкий DAX поднялся в 2024 году сразу на 19%, при этом французский CAC 40 – потерял более 2%, свидетельствуют данные торгов. С начала года FTSE 100 вырос на 5,6%, CAC 40 (до закрытия торгов вторника) снизился на 2,2%, в то время как DAX по итогам года поднялся на 18,8%, а также впервые превысил 20 тысяч пунктов в начале декабря. Все три индекса в текущем году обновили исторические рекорды. Несмотря на опасения по поводу экономики Германии и политической ситуации, немецкий фондовый индекс за год вырос. На прошлой неделе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. В то же время в середине декабря опрос исследовательского института IFO показал, что большинство немецких компаний не ожидают положительных изменений экономической ситуации в стране в следующем году, когда к власти придет новое правительство. Французский индекс показывает снижение за год. Главой французского кабмина 13 декабря был назначен центрист и соратник президента Эммануэля Макрона 73-летний Франсуа Байру. А 21 декабря Макрон подписал одобренный парламентом специальный закон, позволяющий применять бюджет 2024 года до тех пор, пока новый не будет принят. В то же время в последний день торгов года индексы Европы демонстрируют рост. По состоянию на 15.53 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,87%, до 7 377,09 пункта, британский индекс FTSE 100 закрылся увеличением на 0,56%, до 8 166,75 пункта. Торги в Германии закрыты во вторник, в понедельник немецкий DAX сократился на 0,38%, до 19 909,14 пункта.
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биржевые торги, германия, dax, индексы, рынки
Экономика, биржевые торги, ГЕРМАНИЯ, DAX, Индексы, Рынки
15:57 31.12.2024
 
Немецкий фондовый индекс DAX подскочил в 2024 году почти на 19 процентов

Немецкий фондовый индекс DAX вырос в 2024 году на 18,8 процента

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы с начала года в основном выросли, в том числе немецкий DAX поднялся в 2024 году сразу на 19%, при этом французский CAC 40 – потерял более 2%, свидетельствуют данные торгов.
С начала года FTSE 100 вырос на 5,6%, CAC 40 (до закрытия торгов вторника) снизился на 2,2%, в то время как DAX по итогам года поднялся на 18,8%, а также впервые превысил 20 тысяч пунктов в начале декабря. Все три индекса в текущем году обновили исторические рекорды.
Несмотря на опасения по поводу экономики Германии и политической ситуации, немецкий фондовый индекс за год вырос. На прошлой неделе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. В то же время в середине декабря опрос исследовательского института IFO показал, что большинство немецких компаний не ожидают положительных изменений экономической ситуации в стране в следующем году, когда к власти придет новое правительство.
Французский индекс показывает снижение за год. Главой французского кабмина 13 декабря был назначен центрист и соратник президента Эммануэля Макрона 73-летний Франсуа Байру. А 21 декабря Макрон подписал одобренный парламентом специальный закон, позволяющий применять бюджет 2024 года до тех пор, пока новый не будет принят.
В то же время в последний день торгов года индексы Европы демонстрируют рост. По состоянию на 15.53 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,87%, до 7 377,09 пункта, британский индекс FTSE 100 закрылся увеличением на 0,56%, до 8 166,75 пункта. Торги в Германии закрыты во вторник, в понедельник немецкий DAX сократился на 0,38%, до 19 909,14 пункта.
Котировки, сток
Российский рынок акций снизился за 2024 год почти на семь процентов
Вчера, 18:56
 
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