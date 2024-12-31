https://1prime.ru/20241231/dax-853983392.html

Немецкий фондовый индекс DAX подскочил в 2024 году почти на 19 процентов

Немецкий фондовый индекс DAX подскочил в 2024 году почти на 19 процентов - 31.12.2024, ПРАЙМ

Немецкий фондовый индекс DAX подскочил в 2024 году почти на 19 процентов

Основные фондовые индексы Европы с начала года в основном выросли, в том числе немецкий DAX поднялся в 2024 году сразу на 19%, при этом французский CAC 40 –... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T15:57+0300

2024-12-31T15:57+0300

2024-12-31T15:57+0300

экономика

биржевые торги

германия

dax

индексы

рынки

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/64/841356411_0:0:2071:1165_1920x0_80_0_0_314744dd3f84a94eed3cca0a200f566b.jpg

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы с начала года в основном выросли, в том числе немецкий DAX поднялся в 2024 году сразу на 19%, при этом французский CAC 40 – потерял более 2%, свидетельствуют данные торгов. С начала года FTSE 100 вырос на 5,6%, CAC 40 (до закрытия торгов вторника) снизился на 2,2%, в то время как DAX по итогам года поднялся на 18,8%, а также впервые превысил 20 тысяч пунктов в начале декабря. Все три индекса в текущем году обновили исторические рекорды. Несмотря на опасения по поводу экономики Германии и политической ситуации, немецкий фондовый индекс за год вырос. На прошлой неделе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. В то же время в середине декабря опрос исследовательского института IFO показал, что большинство немецких компаний не ожидают положительных изменений экономической ситуации в стране в следующем году, когда к власти придет новое правительство. Французский индекс показывает снижение за год. Главой французского кабмина 13 декабря был назначен центрист и соратник президента Эммануэля Макрона 73-летний Франсуа Байру. А 21 декабря Макрон подписал одобренный парламентом специальный закон, позволяющий применять бюджет 2024 года до тех пор, пока новый не будет принят. В то же время в последний день торгов года индексы Европы демонстрируют рост. По состоянию на 15.53 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,87%, до 7 377,09 пункта, британский индекс FTSE 100 закрылся увеличением на 0,56%, до 8 166,75 пункта. Торги в Германии закрыты во вторник, в понедельник немецкий DAX сократился на 0,38%, до 19 909,14 пункта.

https://1prime.ru/20241230/rynok-853968134.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, германия, dax, индексы, рынки