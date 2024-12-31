https://1prime.ru/20241231/demografiya-853979623.html
Путин поручил реализовать меры по решению демографических проблем
Путин поручил реализовать меры по решению демографических проблем - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил реализовать меры по решению демографических проблем
Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости,... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:20+0300
2024-12-31T13:20+0300
2024-12-31T13:20+0300
владимир путин
демография
рождаемость
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости, доложить до 1 июня. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости", - говорится в сообщении. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979159.html
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владимир путин, демография, рождаемость
Владимир Путин, демография, рождаемость
Путин поручил реализовать меры по решению демографических проблем
Путин поручил реализовать меры для преодоления негативных демографических тенденций
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить реализацию мер для преодоления негативных демографических тенденций и повышения рождаемости, доложить до 1 июня.
Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития