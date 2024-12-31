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Доллар к мировым валютам за год поднялся в пределах 7%

Доллар к мировым валютам за год поднялся в пределах 7% - 31.12.2024, ПРАЙМ

Доллар к мировым валютам за год поднялся в пределах 7%

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) с начала года вырос в пределах 7%, в последний день торгов года американская валюта... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T13:40+0300

2024-12-31T13:40+0300

2024-12-31T13:40+0300

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) с начала года вырос в пределах 7%, в последний день торгов года американская валюта не показывает однозначной динамики к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.25 мск курс евро к доллару рос до 1,0408 доллара с 1,0407 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 156,94 иены с уровня прошлого закрытия в 156,83 иены за доллар. Индекс доллара сокращался на 0,11%, до 108,01 пункта. С начала года доллар подорожал к евро на 5,7%, к иене – более чем на 11%, индекс доллара – поднялся на 6,6%. Инвесторы продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, в частности - темпы снижения показателя в следующем году. В декабре регулятор несколько повысил ожидания по ставке на 2025 год: большинство членов комитета предположили, что ставка на конец следующего года составит 3,75-4% годовых при текущем уровне в 4,25-4,5%, в сентябре такой прогноз составлял 3-3,25% или 3,25-3,5%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в текущем году понизил ставку четыре раза: в июне (до 4,25% годовых с 4,5%), что стало первым снижением с 2016 года, затем в сентябре (до 3,65%), октябре (до 3,4%) и декабре (до 3,15%). Японский центробанк увеличил ставку дважды в 2024 году: в марте - до 0-0,1% с минус 0,1%, что стало первым повышением за 17 лет, в июле - до примерно 0,25%. Аналитики полагают, что Банк Японии может повысить ставку в 2025 году как минимум один раз.

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