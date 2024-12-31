Газ раздора: новое поле битвы между Россией и США в 2025 году

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок газа продолжает испытывать последствия шока, связанного с прекращением поставок российского газа в Европу в 2022 году. Несмотря на некоторую стабилизацию рынков газа в 2023 году, баланс в целом остается хрупким. Это связано с тем, что предложение газа в мире пока находится на низком уровне (поскольку еще не введены многие новые мощности по сжиженному природному газу (СПГ)). Дополнительным фактором является сохраняющаяся геополитическая напряженность в ряде регионов мира, обусловливающая волатильность цен, которые очень чувствительны к малейшим геополитическим изменениям. В этих условиях не только поставки трубопроводного газа, но и экспорт СПГ является уязвимым, что подтверждается ограничениями на поставку, которые возникли в Красном море в 2024 году. Самая главная сложность – в том, что мировой рынок газа продолжает испытывать дисбалансы. Так, ожидается, что глобальный спрос на газ в 2024-2025 году будет демонстрировать новые исторические максимумы, и на Азиатско-Тихоокеанский регион придется более 40 % прироста глобального спроса на газ, что объясняется сравнительно высокими темпами экономического роста многих стран Азии. Кроме того, восстанавливается и спрос на газ в Европе, которая наращивает объемы импорта как американского, так и российского газа (объемы поставок последнего, в частности, возросли через турецкое направление, а также возрос объем экспорта российского СПГ). В свою очередь, мировое предложение газа остается ограниченным, поскольку, по оценкам, рост поставок СПГ в 2024 году составит только 2% (в 2016-2020 годах этот среднегодовой показатель составлял 8%). Конечно, в 2025 году ожидается ускорение поставок до темпа в 6% по мере введения в эксплуатацию новых проектов СПГ, преимущественно за счет Северной Америки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) с начала СВО в мире было одобрено строительство новых мощностей по СПГ объемом 150 млрд. куб. м, 75 % из которых приходится на США, однако до завершения многих из проектов еще далеко. Хотя в среднесрочной перспективе предложение СПГ на мировом рынке, безусловно, увеличится.МЭА также отмечает, что рост предложения СПГ будет обусловлен тем, что становится популярной практика заключения долгосрочных контрактов на поставку больших объемов СПГ с фиксированным местом назначения. Очевидно, что долгосрочные контракты будут способны стабилизировать поставки и цены, но это положительное воздействие проявится также лишь в среднесрочной перспективе. Что касается поставок трубопроводного газа, окончание в конце 2024 года транзитного контракта между Россией и Украиной, а также прекращение контракта, заключенного на период до 2040 года между "Газпромэкспортом" и австрийской OMG будет означать дополнительный риск поставок, хотя и с определенным лагом, поскольку страны-импортеры газа по этому направлению (Австрия, Словакия, Венгрия) имеют хорошие возможности для хранения больших запасов газа. Если украинский транзит газа прекратится, то это означает еще минус 15 млрд. кубометров в год для европейского импорта газа. Если эти поставки прекратятся, то Европа будет запрашивать с альтернативных направлений поставок большие, чем ранее, объемы СПГ, что окажет серьезное давление на цены. В целом, ситуация на мировом рынке газа остается нестабильной, с ограниченным предложением и растущим спросом, что будет оказывать повышательное влияние на цены, по крайней мере, пока зимний сезон пикового потребления не будет пройден. В ожидании более холодной зимы страны как Европы, так и Азии демонстрировали повышенный спрос, стремясь максимально заполнить свои хранилища. В свою очередь, рост цен на газ обусловит удорожание электроэнергии, вновь ограничивая экономический рост не только в Европе, но и даже в Китае. Также повышенные цены на газ приведут к росту спроса на уголь, используемому для генерации электроэнергии. Однако такой подход идет вразрез с планами по декарбонизации экономики и особенно неприменим для стран Европы. Сравнительно низкие температуры в текущем сезоне привели к быстрому росту потребления газа и сокращению его запасов в странах Европы, которые сейчас уже ниже уровней 2022-2023 года. Сокращение запасов может привести в ближайшие месяцы к очередному витку повышенного потребления газа, формируя своего рода хроническую восходящую "газовую спираль" спроса и цен на газ.В целом мировой рынок газа в 2025 году останется дефицитным, поскольку не может пройти безвозвратно уход 120 млрд. кубометров российского газа с европейского рынка, что составляет около 20% мирового рынка СПГ (и, к тому, же российский трубопроводный газ был в разы дешевле СПГ). Чтобы сбалансировать рынок и восполнить эти объемы, необходимо время. В свою очередь, за 2022-2024 гг. дополнительное предложение СПГ на мировом рынке составило 50 млрд. кубометров, что никак не компенсирует утраченные 120 млрд. куб. м российского газа. Ожидается, что дефицит газа на мировом рынке в 2025 году составит 30 млрд. куб. м. На сырьевые рынки, в том числе рынок газа, продолжает оказывать давление сложная ситуация на Ближнем Востоке в виде непрекращающихся военных конфликтов, затрагивающих в том числе и страны с крупными запасами газа. В этих условиях позиции США как экспортера СПГ на мировом рынке газа будут укрепляться, но и Россия будет стремиться к стабилизации поставок за счет новых проектов СПГ и новых газопроводов. Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок газа продолжает испытывать последствия шока, связанного с прекращением поставок российского газа в Европу в 2022 году. Несмотря на некоторую стабилизацию рынков газа в 2023 году, баланс в целом остается хрупким.
Это связано с тем, что предложение газа в мире пока находится на низком уровне (поскольку еще не введены многие новые мощности по сжиженному природному газу (СПГ)). Дополнительным фактором является сохраняющаяся геополитическая напряженность в ряде регионов мира, обусловливающая волатильность цен, которые очень чувствительны к малейшим геополитическим изменениям. В этих условиях не только поставки трубопроводного газа, но и экспорт СПГ является уязвимым, что подтверждается ограничениями на поставку, которые возникли в Красном море в 2024 году.
Самая главная сложность – в том, что мировой рынок газа продолжает испытывать дисбалансы. Так, ожидается, что глобальный спрос на газ в 2024-2025 году будет демонстрировать новые исторические максимумы, и на Азиатско-Тихоокеанский регион придется более 40 % прироста глобального спроса на газ, что объясняется сравнительно высокими темпами экономического роста многих стран Азии.
Кроме того, восстанавливается и спрос на газ в Европе, которая наращивает объемы импорта как американского, так и российского газа (объемы поставок последнего, в частности, возросли через турецкое направление, а также возрос объем экспорта российского СПГ).
В свою очередь, мировое предложение газа остается ограниченным, поскольку, по оценкам, рост поставок СПГ в 2024 году составит только 2% (в 2016-2020 годах этот среднегодовой показатель составлял 8%). Конечно, в 2025 году ожидается ускорение поставок до темпа в 6% по мере введения в эксплуатацию новых проектов СПГ, преимущественно за счет Северной Америки.
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По данным Международного энергетического агентства (МЭА) с начала СВО в мире было одобрено строительство новых мощностей по СПГ объемом 150 млрд. куб. м, 75 % из которых приходится на США, однако до завершения многих из проектов еще далеко. Хотя в среднесрочной перспективе предложение СПГ на мировом рынке, безусловно, увеличится.
МЭА также отмечает, что рост предложения СПГ будет обусловлен тем, что становится популярной практика заключения долгосрочных контрактов на поставку больших объемов СПГ с фиксированным местом назначения. Очевидно, что долгосрочные контракты будут способны стабилизировать поставки и цены, но это положительное воздействие проявится также лишь в среднесрочной перспективе.
Что касается поставок трубопроводного газа, окончание в конце 2024 года транзитного контракта между Россией и Украиной, а также прекращение контракта, заключенного на период до 2040 года между "Газпромэкспортом" и австрийской OMG будет означать дополнительный риск поставок, хотя и с определенным лагом, поскольку страны-импортеры газа по этому направлению (Австрия, Словакия, Венгрия) имеют хорошие возможности для хранения больших запасов газа.
Если украинский транзит газа прекратится, то это означает еще минус 15 млрд. кубометров в год для европейского импорта газа. Если эти поставки прекратятся, то Европа будет запрашивать с альтернативных направлений поставок большие, чем ранее, объемы СПГ, что окажет серьезное давление на цены.
В целом, ситуация на мировом рынке газа остается нестабильной, с ограниченным предложением и растущим спросом, что будет оказывать повышательное влияние на цены, по крайней мере, пока зимний сезон пикового потребления не будет пройден. В ожидании более холодной зимы страны как Европы, так и Азии демонстрировали повышенный спрос, стремясь максимально заполнить свои хранилища.
В свою очередь, рост цен на газ обусловит удорожание электроэнергии, вновь ограничивая экономический рост не только в Европе, но и даже в Китае. Также повышенные цены на газ приведут к росту спроса на уголь, используемому для генерации электроэнергии. Однако такой подход идет вразрез с планами по декарбонизации экономики и особенно неприменим для стран Европы.
Сравнительно низкие температуры в текущем сезоне привели к быстрому росту потребления газа и сокращению его запасов в странах Европы, которые сейчас уже ниже уровней 2022-2023 года. Сокращение запасов может привести в ближайшие месяцы к очередному витку повышенного потребления газа, формируя своего рода хроническую восходящую "газовую спираль" спроса и цен на газ.
В целом мировой рынок газа в 2025 году останется дефицитным, поскольку не может пройти безвозвратно уход 120 млрд. кубометров российского газа с европейского рынка, что составляет около 20% мирового рынка СПГ (и, к тому, же российский трубопроводный газ был в разы дешевле СПГ). Чтобы сбалансировать рынок и восполнить эти объемы, необходимо время.
В свою очередь, за 2022-2024 гг. дополнительное предложение СПГ на мировом рынке составило 50 млрд. кубометров, что никак не компенсирует утраченные 120 млрд. куб. м российского газа. Ожидается, что дефицит газа на мировом рынке в 2025 году составит 30 млрд. куб. м.
На сырьевые рынки, в том числе рынок газа, продолжает оказывать давление сложная ситуация на Ближнем Востоке в виде непрекращающихся военных конфликтов, затрагивающих в том числе и страны с крупными запасами газа. В этих условиях позиции США как экспортера СПГ на мировом рынке газа будут укрепляться, но и Россия будет стремиться к стабилизации поставок за счет новых проектов СПГ и новых газопроводов.
Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.
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