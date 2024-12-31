https://1prime.ru/20241231/gaz-853807607.html

Газ раздора: новое поле битвы между Россией и США в 2025 году

Газ раздора: новое поле битвы между Россией и США в 2025 году - 31.12.2024, ПРАЙМ

Газ раздора: новое поле битвы между Россией и США в 2025 году

Мировой рынок газа продолжает испытывать последствия шока, связанного с прекращением поставок российского газа в Европу в 2022 году. Несмотря на некоторую... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T08:00+0300

2024-12-31T08:00+0300

2024-12-31T08:00+0300

газ

евгений смирнов

европа

азия

сша

мэа

поставки российского газа

мнения аналитиков

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок газа продолжает испытывать последствия шока, связанного с прекращением поставок российского газа в Европу в 2022 году. Несмотря на некоторую стабилизацию рынков газа в 2023 году, баланс в целом остается хрупким. Это связано с тем, что предложение газа в мире пока находится на низком уровне (поскольку еще не введены многие новые мощности по сжиженному природному газу (СПГ)). Дополнительным фактором является сохраняющаяся геополитическая напряженность в ряде регионов мира, обусловливающая волатильность цен, которые очень чувствительны к малейшим геополитическим изменениям. В этих условиях не только поставки трубопроводного газа, но и экспорт СПГ является уязвимым, что подтверждается ограничениями на поставку, которые возникли в Красном море в 2024 году. Самая главная сложность – в том, что мировой рынок газа продолжает испытывать дисбалансы. Так, ожидается, что глобальный спрос на газ в 2024-2025 году будет демонстрировать новые исторические максимумы, и на Азиатско-Тихоокеанский регион придется более 40 % прироста глобального спроса на газ, что объясняется сравнительно высокими темпами экономического роста многих стран Азии. Кроме того, восстанавливается и спрос на газ в Европе, которая наращивает объемы импорта как американского, так и российского газа (объемы поставок последнего, в частности, возросли через турецкое направление, а также возрос объем экспорта российского СПГ). В свою очередь, мировое предложение газа остается ограниченным, поскольку, по оценкам, рост поставок СПГ в 2024 году составит только 2% (в 2016-2020 годах этот среднегодовой показатель составлял 8%). Конечно, в 2025 году ожидается ускорение поставок до темпа в 6% по мере введения в эксплуатацию новых проектов СПГ, преимущественно за счет Северной Америки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) с начала СВО в мире было одобрено строительство новых мощностей по СПГ объемом 150 млрд. куб. м, 75 % из которых приходится на США, однако до завершения многих из проектов еще далеко. Хотя в среднесрочной перспективе предложение СПГ на мировом рынке, безусловно, увеличится.МЭА также отмечает, что рост предложения СПГ будет обусловлен тем, что становится популярной практика заключения долгосрочных контрактов на поставку больших объемов СПГ с фиксированным местом назначения. Очевидно, что долгосрочные контракты будут способны стабилизировать поставки и цены, но это положительное воздействие проявится также лишь в среднесрочной перспективе. Что касается поставок трубопроводного газа, окончание в конце 2024 года транзитного контракта между Россией и Украиной, а также прекращение контракта, заключенного на период до 2040 года между "Газпромэкспортом" и австрийской OMG будет означать дополнительный риск поставок, хотя и с определенным лагом, поскольку страны-импортеры газа по этому направлению (Австрия, Словакия, Венгрия) имеют хорошие возможности для хранения больших запасов газа. Если украинский транзит газа прекратится, то это означает еще минус 15 млрд. кубометров в год для европейского импорта газа. Если эти поставки прекратятся, то Европа будет запрашивать с альтернативных направлений поставок большие, чем ранее, объемы СПГ, что окажет серьезное давление на цены. В целом, ситуация на мировом рынке газа остается нестабильной, с ограниченным предложением и растущим спросом, что будет оказывать повышательное влияние на цены, по крайней мере, пока зимний сезон пикового потребления не будет пройден. В ожидании более холодной зимы страны как Европы, так и Азии демонстрировали повышенный спрос, стремясь максимально заполнить свои хранилища. В свою очередь, рост цен на газ обусловит удорожание электроэнергии, вновь ограничивая экономический рост не только в Европе, но и даже в Китае. Также повышенные цены на газ приведут к росту спроса на уголь, используемому для генерации электроэнергии. Однако такой подход идет вразрез с планами по декарбонизации экономики и особенно неприменим для стран Европы. Сравнительно низкие температуры в текущем сезоне привели к быстрому росту потребления газа и сокращению его запасов в странах Европы, которые сейчас уже ниже уровней 2022-2023 года. Сокращение запасов может привести в ближайшие месяцы к очередному витку повышенного потребления газа, формируя своего рода хроническую восходящую "газовую спираль" спроса и цен на газ.В целом мировой рынок газа в 2025 году останется дефицитным, поскольку не может пройти безвозвратно уход 120 млрд. кубометров российского газа с европейского рынка, что составляет около 20% мирового рынка СПГ (и, к тому, же российский трубопроводный газ был в разы дешевле СПГ). Чтобы сбалансировать рынок и восполнить эти объемы, необходимо время. В свою очередь, за 2022-2024 гг. дополнительное предложение СПГ на мировом рынке составило 50 млрд. кубометров, что никак не компенсирует утраченные 120 млрд. куб. м российского газа. Ожидается, что дефицит газа на мировом рынке в 2025 году составит 30 млрд. куб. м. На сырьевые рынки, в том числе рынок газа, продолжает оказывать давление сложная ситуация на Ближнем Востоке в виде непрекращающихся военных конфликтов, затрагивающих в том числе и страны с крупными запасами газа. В этих условиях позиции США как экспортера СПГ на мировом рынке газа будут укрепляться, но и Россия будет стремиться к стабилизации поставок за счет новых проектов СПГ и новых газопроводов. Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

газ, евгений смирнов, европа, азия, сша, мэа, поставки российского газа, мнения аналитиков