https://1prime.ru/20241231/gazprom-853978240.html

Эксперт оценил возможности "Газпрома" нарастить экспорт в ближшее зарубежье

Эксперт оценил возможности "Газпрома" нарастить экспорт в ближшее зарубежье - 31.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможности "Газпрома" нарастить экспорт в ближшее зарубежье

Страны ближнего зарубежья, в первую очередь среднеазиатские, в горизонте 10 лет могут обеспечить рост трубопроводного экспорта российского газа на 20-25... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T12:07+0300

2024-12-31T12:07+0300

2024-12-31T12:07+0300

энергетика

газпром

газ

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Страны ближнего зарубежья, в первую очередь среднеазиатские, в горизонте 10 лет могут обеспечить рост трубопроводного экспорта российского газа на 20-25 миллиардов кубометров, подсчитал для РИА Новости руководитель проектов "Имплементы" Иван Тимонин. "Страны ближнего зарубежья, в первую очередь среднеазиатские, могут обеспечить рост российского трубопроводного экспорта примерно на 20-25 миллиардов кубометров, если говорить о горизонте ближайших 10 лет и учитывать в том числе и возможности для своповых поставок", – сказал он. Эксперты ранее отмечали, что технически возможный объем поставок российского газа в страны Центральной Азии составляет 10-15 миллиардов кубометров, а для наращивания объемов требуется реконструкция магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр" и расширение газотранспортных систем стран-транзитеров. Основным же направлением наращивания российского трубопроводного экспорта газа является Китай, уточнил Тимонин. Если говорить о краткосрочной перспективе, выход "Силы Сибири" на полную проектную мощность позволит поставить Пекину 38 миллиардов кубометров уже в 2025 году, что на 8 миллиардов кубометров – или почти 27% – больше ожидаемого показателя на 2024 год. На более долгосрочном горизонте, продолжил Тимонин, можно рассчитывать на то, что объемы поставок по данному направлению превысят 100 миллиардов кубометров – за счет ввода "Силы Сибири 2", расширения действующей "Силы Сибири 1", а также запуска поставок по маршруту "Сахалин-Хабаровск-Владивосток-Китай". Уже в ближайшие годы ожидается значительный рост экспорта газа в Китай и по итогам следующего года объем поставок может установить новый рекорд для российской газовой отрасли на азиатском направлении, отметил замдиректора "ВНИИ Экология" Минприроды России, председатель Общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. "Перспективы наращивания поставок газа в Азию выглядят предельно устойчивыми, учитывая растущий спрос на энергоресурсы в регионе и стратегическую направленность российской энергетической политики на диверсификацию экспортных маршрутов", – добавил он. Развитие новых инфраструктурных проектов и укрепление партнерских отношений с азиатскими странами станут ключевыми факторами для дальнейшего роста и устойчивости российской нефтегазовой отрасли, заключил Петров. "Газпром" начал трубопроводные поставки в Китай по магистрали "Сила Сибири" в 2019 году. В 2023 году российский газ пошел в Узбекистан через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр". На ПМЭФ-2024 "Газпром" подписал долгосрочные контракты с представителями Казахстана, Узбекистана и Киргизии на поставки в 2025-2040 годах.

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