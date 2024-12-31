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В Госдуме назвали число работающих пенсионеров, которых коснется индексация
В Госдуме назвали число работающих пенсионеров, которых коснется индексация - 31.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали число работающих пенсионеров, которых коснется индексация
Индексация страховой пенсии по старости в следующем году затронет примерно семь миллионов работающих пенсионеров. Об этом рассказала РИА Новости депутат Госдумы | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T14:52+0300
2024-12-31T14:52+0300
2024-12-31T14:52+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Индексация страховой пенсии по старости в следующем году затронет примерно семь миллионов работающих пенсионеров. Об этом рассказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она напомнила, что индексация являлась поручением президента России Владимира Путина, которое было выполнено Госдумой и правительством РФ.По словам Бессараб, многие из работающих пенсионеров, которым перечисляют средства на банковскую карту, получили до 28 декабря повышенную пенсию за январь. Депутат добавила, что в России получателей страховых пенсий порядка 38 миллионов человек.
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россия, госдума
В Госдуме назвали число работающих пенсионеров, которых коснется индексация
Бессараб: индексация пенсий в 2025 году коснется 7 млн работающих пенсионеров
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Индексация страховой пенсии по старости в следующем году затронет примерно семь миллионов работающих пенсионеров. Об этом рассказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Она напомнила, что индексация являлась поручением президента России Владимира Путина, которое было выполнено Госдумой и правительством РФ.
По словам Бессараб, многие из работающих пенсионеров, которым перечисляют средства на банковскую карту, получили до 28 декабря повышенную пенсию за январь.
Депутат добавила, что в России получателей страховых пенсий порядка 38 миллионов человек.
В России проиндексируют страховые пенсии в феврале, сообщил Минтруд