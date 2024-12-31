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Фондовые индексы США заметно выросли с начала года
Фондовые индексы США заметно выросли с начала года - 31.12.2024, ПРАЙМ
Фондовые индексы США заметно выросли с начала года
Основные фондовые индексы Уолл-стрит с начала года заметно увеличились на фоне ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и роста... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T18:32+0300
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит с начала года заметно увеличились на фоне ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и роста техсектора: индекс Nasdaq поднялся почти на 30%, свидетельствуют данные торгов. С начала года Dow Jones вырос на 13,2%, Nasdaq - на 29,7%, S&P 500 - на 23,9%. Все три индекса в декабре обновили исторические рекорды. По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,18%, до 42 649,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - снижался на 0,07%, до 19 472,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,04%, до 5 909,36 пункта. Федрезерв в текущем году трижды (в сентябре, ноябре и декабре) понизил ключевую ставку, на данный момент показатель находится на уровне 4,25-4,5% годовых. Ослабление монетарной политики традиционно поддерживает фондовые рынки.
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сша, биржевые торги, nasdaq, dow jones, индексы
Экономика, США, биржевые торги, NASDAQ, Dow Jones, Индексы
Фондовые индексы США заметно выросли с начала года
Фондовые индексы США заметно выросли с начала года, Nasdaq прибавил около 30%
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит с начала года заметно увеличились на фоне ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и роста техсектора: индекс Nasdaq поднялся почти на 30%, свидетельствуют данные торгов.
С начала года Dow Jones вырос на 13,2%, Nasdaq - на 29,7%, S&P 500 - на 23,9%. Все три индекса в декабре обновили исторические рекорды.
По состоянию на 17.42 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,18%, до 42 649,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - снижался на 0,07%, до 19 472,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - поднимался на 0,04%, до 5 909,36 пункта.
Федрезерв в текущем году трижды (в сентябре, ноябре и декабре) понизил ключевую ставку, на данный момент показатель находится на уровне 4,25-4,5% годовых. Ослабление монетарной политики традиционно поддерживает фондовые рынки.
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