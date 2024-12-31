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Россиянам рассказали, как накрывают новогодний стол в Италии
Россиянам рассказали, как накрывают новогодний стол в Италии - 31.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как накрывают новогодний стол в Италии
Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо рассказал РИА Новости, как в Италии накрывают стол на Новый год и рождество: на столе обычно... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T09:05+0300
2024-12-31T09:05+0300
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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо рассказал РИА Новости, как в Италии накрывают стол на Новый год и рождество: на столе обычно есть чечевица и колбаса, их едят с надеждой, что в следующем году всё наладится. "Если мы хотим что-то стереотипно итальянское, обычно это чечевица и колбаса. Чечевица — олицетворяет богатство. На Новый год, иногда на Рождество едят чечевицу с колбасой с надеждой, что всё будет лучше, особенно с экономической точки зрения. Паста, закуски, вторые блюда: и рыба, и мясо. Конечно, десерт", - сказал Пелаццо в беседе с агентством. По его словам, вряд ли можно назвать один единственный единый итальянский рецепт праздничного стола, ведь Италия состоит из множества регионов, каждый из которых имеет свои традиции, даже домашний хлеб может отличаться в населенных пунктах, находящихся друг от друга за 20-30 километров. Он отметил, что итальянское рождественское застолье длится обычно до полуночи, а новогоднее – ещё дольше. "Рождество обычно люди отмечают дома. Это семейный праздник. Любят отмечать его дома, родители готовят, к столу собираются дети, внуки. 25-го декабря раздаем подарки. Можно и в ресторане, но это не то. Новый год – другой момент. Люди могут отмечать в ресторане", - подчеркнул он. "Не существует какого-то правила, что надо дарить. В России самое лучшее (из итальянского - ред.) – это бутылка вина. Это всегда приятно", - рассказал Пелаццо. Он добавил, что хорошим итальянским подарком может быть предмет моды. "Дарить можно аксессуары, майки, рубашки, но мода – это сложно. Надо знать хорошо человека, которому ты даришь. Обычно галстуки – это достаточно общий подарок. Считается, что галстук мужчина рано или поздно будет использовать. Мужчине всегда можно (подарить - ред.) портфель, кошелёк, ремень. Это можно дарить, даже не зная человека. Итальянское производство очень качественное", - отметил Пелаццо. По его словам, в отличие от мужчины, женщине подобрать подарок из модных принадлежностей сложнее. "Чтобы дарить сумку, надо хорошо её (женщину - ред.) знать. Это нелегкая работа. Или красивый портфель для работы, нейтральный, не связанный со вкусом. Или платок, роскошный или брендовый. Это как галстук для мужчин. Но не факт, что получатель обрадуется", - считает глава торговой палаты. Однако, он отметил, что в России эта категория товаров ожидаемо подорожала на фоне проблем с логистикой и платежами в итало-российском торговом обороте.
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италия, новый год
Россиянам рассказали, как накрывают новогодний стол в Италии
Глава торговой палаты: в Италии на новогодний стол обычно подают чечевицу и колбасу
МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо рассказал РИА Новости, как в Италии накрывают стол на Новый год и рождество: на столе обычно есть чечевица и колбаса, их едят с надеждой, что в следующем году всё наладится.
"Если мы хотим что-то стереотипно итальянское, обычно это чечевица и колбаса. Чечевица — олицетворяет богатство. На Новый год, иногда на Рождество едят чечевицу с колбасой с надеждой, что всё будет лучше, особенно с экономической точки зрения. Паста, закуски, вторые блюда: и рыба, и мясо. Конечно, десерт", - сказал Пелаццо в беседе с агентством.
По его словам, вряд ли можно назвать один единственный единый итальянский рецепт праздничного стола, ведь Италия состоит из множества регионов, каждый из которых имеет свои традиции, даже домашний хлеб может отличаться в населенных пунктах, находящихся друг от друга за 20-30 километров.
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Он отметил, что итальянское рождественское застолье длится обычно до полуночи, а новогоднее – ещё дольше.
"Рождество обычно люди отмечают дома. Это семейный праздник. Любят отмечать его дома, родители готовят, к столу собираются дети, внуки. 25-го декабря раздаем подарки. Можно и в ресторане, но это не то. Новый год – другой момент. Люди могут отмечать в ресторане", - подчеркнул он.
"Не существует какого-то правила, что надо дарить. В России самое лучшее (из итальянского - ред.) – это бутылка вина. Это всегда приятно", - рассказал Пелаццо.
Он добавил, что хорошим итальянским подарком может быть предмет моды. "Дарить можно аксессуары, майки, рубашки, но мода – это сложно. Надо знать хорошо человека, которому ты даришь. Обычно галстуки – это достаточно общий подарок. Считается, что галстук мужчина рано или поздно будет использовать. Мужчине всегда можно (подарить - ред.) портфель, кошелёк, ремень. Это можно дарить, даже не зная человека. Итальянское производство очень качественное", - отметил Пелаццо.
По его словам, в отличие от мужчины, женщине подобрать подарок из модных принадлежностей сложнее.
"Чтобы дарить сумку, надо хорошо её (женщину - ред.) знать. Это нелегкая работа. Или красивый портфель для работы, нейтральный, не связанный со вкусом. Или платок, роскошный или брендовый. Это как галстук для мужчин. Но не факт, что получатель обрадуется", - считает глава торговой палаты.
Однако, он отметил, что в России эта категория товаров ожидаемо подорожала на фоне проблем с логистикой и платежами в итало-российском торговом обороте.