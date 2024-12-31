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Раскрыто, чему россияне хотят в 2025 году уделять больше времени

Раскрыто, чему россияне хотят в 2025 году уделять больше времени - 31.12.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, чему россияне хотят в 2025 году уделять больше времени

Россияне планируют в 2025 году больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T09:03+0300

2024-12-31T09:03+0300

2024-12-31T09:03+0300

россия

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне планируют в 2025 году больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для РИА Новости. "Начало нового года для многих — прекрасный повод для изменений в жизни. Что обещают себе россияне в преддверии 2025-го? Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 29% россиян, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 28% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким", - свидетельствуют результаты опроса. Заняться спортом собираются 26% респондентов. Наладить личную жизнь и больше отдыхать — 24% и 23% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 21%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 19%. Заняться изучением иностранных языков планируют 15% россиян, столько же собираются отказаться от вредных привычек, 11% хотели бы изменить круг своих друзей. При этом женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни. Представительницы слабого пола намереваются больше внимания уделять своим близким и не забывать о себе — в приоритете на 2025 год занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь. Активную позицию имеют более молодые граждане — в планах у тех, кому менее 35 лет, заняться образованием, спортом, сменить место жительства, обновить круг друзей и по-новому взглянуть на окружающий мир. Исследование проводилось с 8 ноября по 12 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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