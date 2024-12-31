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Раскрыто, чему россияне хотят в 2025 году уделять больше времени
Раскрыто, чему россияне хотят в 2025 году уделять больше времени - 31.12.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, чему россияне хотят в 2025 году уделять больше времени
Россияне планируют в 2025 году больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T09:03+0300
2024-12-31T09:03+0300
2024-12-31T09:03+0300
россия
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне планируют в 2025 году больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для РИА Новости. "Начало нового года для многих — прекрасный повод для изменений в жизни. Что обещают себе россияне в преддверии 2025-го? Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 29% россиян, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 28% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким", - свидетельствуют результаты опроса. Заняться спортом собираются 26% респондентов. Наладить личную жизнь и больше отдыхать — 24% и 23% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 21%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 19%. Заняться изучением иностранных языков планируют 15% россиян, столько же собираются отказаться от вредных привычек, 11% хотели бы изменить круг своих друзей. При этом женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни. Представительницы слабого пола намереваются больше внимания уделять своим близким и не забывать о себе — в приоритете на 2025 год занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь. Активную позицию имеют более молодые граждане — в планах у тех, кому менее 35 лет, заняться образованием, спортом, сменить место жительства, обновить круг друзей и по-новому взглянуть на окружающий мир. Исследование проводилось с 8 ноября по 12 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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россия
Раскрыто, чему россияне хотят в 2025 году уделять больше времени
SuperJob: россияне хотят в 2025 г уделять больше времени хобби, развитию и близким
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне планируют в 2025 году больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких, говорится в исследовании SuperJob, подготовленном для РИА Новости.
"Начало нового года для многих — прекрасный повод для изменений в жизни. Что обещают себе россияне в преддверии 2025-го? Уделять больше времени хобби и увлечениям намерено 29% россиян, столько же хотели бы заняться образованием и больше читать. 28% опрошенных считают, что в следующем году им нужно больше внимания уделить близким", - свидетельствуют результаты опроса.
Заняться спортом собираются 26% респондентов. Наладить личную жизнь и больше отдыхать — 24% и 23% соответственно. Изменить место жительства, мировоззрение и отношение к окружающим — по 21%. Сделать ремонт и изменить систему питания — по 19%. Заняться изучением иностранных языков планируют 15% россиян, столько же собираются отказаться от вредных привычек, 11% хотели бы изменить круг своих друзей.
Опрос показал, что россияне не боятся искать новую работу
При этом женщины чаще мужчин говорили, что хотят перемен в жизни. Представительницы слабого пола намереваются больше внимания уделять своим близким и не забывать о себе — в приоритете на 2025 год занятия спортом, здоровое питание и хобби. Мужчины чаще женщин мечтают отказаться от вредных привычек и наладить личную жизнь.
Активную позицию имеют более молодые граждане — в планах у тех, кому менее 35 лет, заняться образованием, спортом, сменить место жительства, обновить круг друзей и по-новому взглянуть на окружающий мир.
Исследование проводилось с 8 ноября по 12 декабря среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.