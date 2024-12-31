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Рост ВВП в Китае в 2024 году составит около 5% - 31.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241231/kitay-853974446.html
Рост ВВП в Китае в 2024 году составит около 5%
Рост ВВП в Китае в 2024 году составит около 5% - 31.12.2024, ПРАЙМ
Рост ВВП в Китае в 2024 году составит около 5%
Ожидается, что годовой рост ВВП в 2024 году составит около 5%, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T10:51+0300
2024-12-31T10:51+0300
экономика
китай
ввп китая
си цзиньпин
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ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Ожидается, что годовой рост ВВП в 2024 году составит около 5%, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "За прошедший год, сталкиваясь с вызовами как внутри страны, так и за её пределами, мы сохраняли спокойствие, применяли комплексные меры для успешного достижения основных целей и задач социально-экономического развития", - сказал Си Цзиньпин, выступая на новогоднем приеме Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК,высший совещательный орган). Его слова приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что "процесс развития в прошедшем году был незаурядным, а достижения воодушевляющими". "Ожидается, что годовой рост ВВП составит около 5%, а объём производства зерна впервые превысит 1,4 триллиона цзиней (около 700 миллионов тонн - ред.)", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер также отметил, что были достигнуты важные успехи в области научно-технических инноваций, а новые производственные мощности развивались поступательно.
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китай, ввп китая, си цзиньпин
Экономика, КИТАЙ, ВВП Китая, Си Цзиньпин
10:51 31.12.2024
 
Рост ВВП в Китае в 2024 году составит около 5%

Си Цзиньпин: рост ВВП в Китае в 2024 году составит около 5%

© Фото : Unsplash/Markus WinklerПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© Фото : Unsplash/Markus Winkler
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ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Ожидается, что годовой рост ВВП в 2024 году составит около 5%, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"За прошедший год, сталкиваясь с вызовами как внутри страны, так и за её пределами, мы сохраняли спокойствие, применяли комплексные меры для успешного достижения основных целей и задач социально-экономического развития", - сказал Си Цзиньпин, выступая на новогоднем приеме Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК,высший совещательный орган). Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что "процесс развития в прошедшем году был незаурядным, а достижения воодушевляющими".
"Ожидается, что годовой рост ВВП составит около 5%, а объём производства зерна впервые превысит 1,4 триллиона цзиней (около 700 миллионов тонн - ред.)", - сказал Си Цзиньпин.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
В Китае проложили самый длинный в мире скоростной тоннель
Вчера, 08:39
Китайский лидер также отметил, что были достигнуты важные успехи в области научно-технических инноваций, а новые производственные мощности развивались поступательно.
 
ЭкономикаКИТАЙВВП КитаяСи Цзиньпин
 
 
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