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Си Цзиньпин рассказал, сколько составит ВВП Китая в 2024 году
Си Цзиньпин рассказал, сколько составит ВВП Китая в 2024 году - 31.12.2024, ПРАЙМ
Си Цзиньпин рассказал, сколько составит ВВП Китая в 2024 году
Ожидается, что ВВП Китая превысит 130 триллионов юаней (около 18 триллионов долларов) в 2024 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:39+0300
2024-12-31T15:39+0300
2024-12-31T15:39+0300
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ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Ожидается, что ВВП Китая превысит 130 триллионов юаней (около 18 триллионов долларов) в 2024 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении. "Экономика в нашей стране идет в лучшую сторону, ожидается, что ВВП страны превысит 130 триллионов юаней, а объем производства зерна превысит 1,4 триллиона цзиней (около 700 миллионов тонн - ред.). В китайских мисках стало больше китайского зерна", - сказал Си Цзиньпин. Ранее во вторник, выступая на новогоднем приеме Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК, высший совещательный орган), Си Цзиньпин заявил, что годовой рост ВВП в 2024 году составит около 5%.
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китай, си цзиньпин, экономика китая, ввп китая
Экономика, КИТАЙ, Си Цзиньпин, экономика Китая, ВВП Китая
Си Цзиньпин рассказал, сколько составит ВВП Китая в 2024 году
Си Цзиньпин: ВВП Китая превысит 130 триллионов юаней в 2024 году
ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Ожидается, что ВВП Китая превысит 130 триллионов юаней (около 18 триллионов долларов) в 2024 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении.
"Экономика в нашей стране идет в лучшую сторону, ожидается, что ВВП страны превысит 130 триллионов юаней, а объем производства зерна превысит 1,4 триллиона цзиней (около 700 миллионов тонн - ред.). В китайских мисках стало больше китайского зерна", - сказал Си Цзиньпин.
Ранее во вторник, выступая на новогоднем приеме Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК, высший совещательный орган), Си Цзиньпин заявил, что годовой рост ВВП в 2024 году составит около 5%.
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