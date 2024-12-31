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Си Цзиньпин рассказал, сколько составит ВВП Китая в 2024 году

Си Цзиньпин рассказал, сколько составит ВВП Китая в 2024 году - 31.12.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин рассказал, сколько составит ВВП Китая в 2024 году

Ожидается, что ВВП Китая превысит 130 триллионов юаней (около 18 триллионов долларов) в 2024 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T15:39+0300

2024-12-31T15:39+0300

2024-12-31T15:39+0300

экономика

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си цзиньпин

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ввп китая

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ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Ожидается, что ВВП Китая превысит 130 триллионов юаней (около 18 триллионов долларов) в 2024 году, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении. "Экономика в нашей стране идет в лучшую сторону, ожидается, что ВВП страны превысит 130 триллионов юаней, а объем производства зерна превысит 1,4 триллиона цзиней (около 700 миллионов тонн - ред.). В китайских мисках стало больше китайского зерна", - сказал Си Цзиньпин. Ранее во вторник, выступая на новогоднем приеме Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК, высший совещательный орган), Си Цзиньпин заявил, что годовой рост ВВП в 2024 году составит около 5%.

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