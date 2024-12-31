https://1prime.ru/20241231/klassifikatsiya-853985343.html

В России введут новые правила классификации туристических объектов

В России введут новые правила классификации туристических объектов - 31.12.2024, ПРАЙМ

В России введут новые правила классификации туристических объектов

Новая система классификации средств размещения и других объектов туристической индустрии заработает в России с января, следует из документов, размещенных на... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T18:10+0300

2024-12-31T18:10+0300

2024-12-31T18:10+0300

экономика

россия

туризм

отели

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Новая система классификации средств размещения и других объектов туристической индустрии заработает в России с января, следует из документов, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал пакет нормативных актов, который конкретизирует положения закона и включает правила классификации средств размещения, положение о классификации средств размещения, правила аккредитации и подтверждения компетентности организаций, осуществляющих классификацию в сфере туристской индустрии, в том числе правила аттестации экспертов по классификации, а также правила ведения реестров объектов классификации (средств размещения, пляжей и горнолыжных трасс) и аккредитованных организаций. "Изменения затронули работу организаций, которые занимаются классификацией. Чтобы улучшить их работу, были изменены требования к ним, введена персональная ответственность экспертов по классификации за недобросовестную оценку объектов. Но основные изменения коснулись самой процедуры классификации. Приняты соответствующие изменения в закон о туризме и утверждены правила классификации - нормативный акт, который описывает этот процесс", - сказал статс-секретарь - замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев, слова которого привели в сообщении пресс-службы. Как уточнили в Минэкономразвития, классификация становится обязательной не только для гостиниц, но и для других коллективных средств размещения: баз отдыха (включая глэмпинги), кемпингов, санаториев. "При этом законом закреплено, что жилые помещения к средствам размещения не относятся. Санаторно-курортные организации будут включаться в реестр классифицированных средств размещения на основании сведений, содержащихся в государственном реестре курортного фонда РФ", - уточнили в ведомстве. Там сообщили, что классификация будет проходить в два этапа. В ходе первого представитель объекта должен самостоятельно оценить объект на соответствие требованиям, заполнить чек-лист, зафиксировать на фото подтверждение, а также загрузить информацию в специальную цифровую систему, созданную Росаккредитацией. По итогам объект включается в реестр и может начинать работать: размещать информацию о нем в системах бронирования, на туристических агрегаторах и принимать гостей. Сообщается, что на втором этапе средство размещения может получить категорию - от одной до пяти "звезд". Для этого нужно обратиться в специальную аккредитованную организацию. Она обследуют объект и присвоит "звездность", соответствующую набору и качеству услуг, которые оказываются на данном объекте. Изменения вступают в силу с 1 января. При этом гостиницы, которые уже имеют "звезды", присвоенные до этой даты, автоматически переносятся в новый реестр. До 1 сентября владельцы этих гостиниц должны пройти первый этап классификации и заполнить чек-листы самооценки. "До 1 марта базы отдыха и кемпинги должны включить в реестр сокращенный перечень сведений о себе, а к 1 сентября завершить прохождения самооценки. С 1 сентября запрещается размещать информацию на турагрегаторах и классифайдах без ссылки на реестр средств размещения. Контролировать исполнение этих требований с 1 марта 2025 года будут органы власти субъектов Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

https://1prime.ru/20241230/turizm-853956321.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, отели