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Ким Чен Ын направил поздравление Путину
Ким Чен Ын направил поздравление Путину - 31.12.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын направил поздравление Путину
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в поздравлении, адресованном президенту России Владимира Путина с Новым годом пожелал, чтобы 2025-й стал годом... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T08:57+0300
2024-12-31T08:57+0300
2024-12-31T08:57+0300
россия
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в поздравлении, адресованном президенту России Владимира Путина с Новым годом пожелал, чтобы 2025-й стал годом победы росийской армии и народа над неонацистами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу – процветания, благосостояния и счастья", - подчеркивается в новогоднем послании. Также Ким Чен Ын отметил тёплые отношения России и КНДР и "отважность" российской армии. "Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина – самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики послал ему горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии", - передаёт ЦТАК. Руководитель КНДР также выразил готовность работать над укреплением всеобъемлющего стратегического партнёрства с Россией. Ранее ЦТАК передавало, что Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю наступающего Нового Года, где выразил уверенность, что в 2025 году РФ и КНДР будут продолжать сотрудничество, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам.
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россия, кндр, владимир путин, ким чен ын
РОССИЯ, КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын направил поздравление Путину
Ким Чен Ын пожелал Путину, чтобы 2025-й стал годом победы РФ над "неонацистами"
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в поздравлении, адресованном президенту России Владимира Путина с Новым годом пожелал, чтобы 2025-й стал годом победы росийской армии и народа над неонацистами, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын пожелал, чтобы Новый 2025 год стал годом победы в войне в XXI веке, когда армия и народ России победят неонацистов и достигнут великой победы, также пожелал товарищу Владимиру Владимировичу Путину еще больших успехов в ответственной и тяжелой деятельности руководства государством, а российскому народу – процветания, благосостояния и счастья", - подчеркивается в новогоднем послании.
Также Ким Чен Ын отметил тёплые отношения России и КНДР и "отважность" российской армии.
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"Товарищ Ким Чен Ын, тепло поздравляя Путина – самого близкого друга и товарища с Новым годом, от себя лично, от имени корейского народа и всех солдат и офицеров вооруженных сил Республики послал ему горячие поздравления братскому российскому народу, всем военнослужащим отважной российской армии", - передаёт ЦТАК.
Руководитель КНДР также выразил готовность работать над укреплением всеобъемлющего стратегического партнёрства с Россией.
Ранее ЦТАК передавало, что Путин направил поздравительное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю наступающего Нового Года, где выразил уверенность, что в 2025 году РФ и КНДР будут продолжать сотрудничество, а также укрепят усилия по противостоянию современным угрозам и вызовам.