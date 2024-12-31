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Парламент Южной Кореи начал расследование по введению военного положения
Парламент Южной Кореи начал расследование по введению военного положения - 31.12.2024, ПРАЙМ
Парламент Южной Кореи начал расследование по введению военного положения
Парламент Южной Кореи приступил к расследованию событий, связанных с введением военного положения в республике 3-4 декабря, сообщает агентство Рёнхап. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:50+0300
2024-12-31T13:50+0300
2024-12-31T13:50+0300
южная корея
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СЕУЛ, 31 дек – ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи приступил к расследованию событий, связанных с введением военного положения в республике 3-4 декабря, сообщает агентство Рёнхап. Рано утром во вторник провел первое заседание специальный парламентский комитет по расследованию. На это отведено 45 дней. Оно будет касаться законности спорного заседания правительства, которое было проведено непосредственно перед объявлением военного положения президентом. Кроме того, будет расследован тот факт, что к парламенту были направлены военные и полиция, чтобы помешать голосованию за отмену военного положения. Парламентский комитет намерен провести расследование в отношении правительственных учреждений, которые имеют отношение к делу, до 13 февраля. К ним относятся администрация президента, управление нацбезопасности, служба безопасности президента при администрации президента, канцелярия главы правительства, верховная прокуратура, МВД и минюст, полиция и национальная разведывательная служба. Также расследование будет проведено в отношении минобороны и командования военной контрразведки. Ранее полиция объединила усилия с управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников и минобороны для проведения совместного расследования по обвинениям президента Юн Сок Ёля и других лиц в подстрекательстве к мятежу, злоупотреблении властью при введении военного положения, а также в отправке войск в парламент, чтобы якобы помешать депутатам отменить указ о военном положении.
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южная корея
Парламент Южной Кореи начал расследование по введению военного положения
Парламент Южной Кореи начал расследование, связанное с введением военного положения
СЕУЛ, 31 дек – ПРАЙМ. Парламент Южной Кореи приступил к расследованию событий, связанных с введением военного положения в республике 3-4 декабря, сообщает агентство Рёнхап.
Рано утром во вторник провел первое заседание специальный парламентский комитет по расследованию. На это отведено 45 дней. Оно будет касаться законности спорного заседания правительства, которое было проведено непосредственно перед объявлением военного положения президентом. Кроме того, будет расследован тот факт, что к парламенту были направлены военные и полиция, чтобы помешать голосованию за отмену военного положения.
Парламентский комитет намерен провести расследование в отношении правительственных учреждений, которые имеют отношение к делу, до 13 февраля. К ним относятся администрация президента, управление нацбезопасности, служба безопасности президента при администрации президента, канцелярия главы правительства, верховная прокуратура, МВД и минюст, полиция и национальная разведывательная служба.
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения
Также расследование будет проведено в отношении минобороны и командования военной контрразведки.
Ранее полиция объединила усилия с управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников и минобороны для проведения совместного расследования по обвинениям президента Юн Сок Ёля и других лиц в подстрекательстве к мятежу, злоупотреблении властью при введении военного положения, а также в отправке войск в парламент, чтобы якобы помешать депутатам отменить указ о военном положении.