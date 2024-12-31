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Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T12:52+0300
2024-12-31T13:10+0300
космос
владимир путин
роскосмос
юрий борисов
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года, соответствующая позиция содержится в перечне поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе. Национальный проект будет комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической деятельности. Также Путин поручил правительству и Роскосмосу утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года."Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, комплексно определяющего задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты ее развития", - говорится в документе.Срок исполнения определен 1 мая 2025 года. Ответственные - премьер Михаил Мишустин и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите."Правительству РФ: обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите в целях обеспечения связи и телерадиовещания с учетом обязательного сохранения орбитально-частотного ресурса и стратегически важных орбитальных позиций за РФ", - говорится в документе.Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен Мишустин.
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космос, владимир путин, роскосмос, юрий борисов
космос, Владимир Путин, Роскосмос, Юрий Борисов
12:52 31.12.2024 (обновлено: 13:10 31.12.2024)
 
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу

Путин поручил кабмину и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить новый нацпроект по космосу

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации Роскосмос - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года, соответствующая позиция содержится в перечне поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе.
Национальный проект будет комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической деятельности.
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
12:44
Также Путин поручил правительству и Роскосмосу утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года.
"Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, комплексно определяющего задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты ее развития", - говорится в документе.
Срок исполнения определен 1 мая 2025 года. Ответственные - премьер Михаил Мишустин и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите.
"Правительству РФ: обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите в целях обеспечения связи и телерадиовещания с учетом обязательного сохранения орбитально-частотного ресурса и стратегически важных орбитальных позиций за РФ", - говорится в документе.
Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен Мишустин.
 
космосВладимир ПутинРоскосмосЮрий Борисов
 
 
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