https://1prime.ru/20241231/kosmos-853978756.html
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T12:52+0300
2024-12-31T12:52+0300
2024-12-31T13:10+0300
космос
владимир путин
роскосмос
юрий борисов
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/25/842252552_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_dac4d4e3bdcd5ff1efe30537a491b9aa.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года, соответствующая позиция содержится в перечне поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе. Национальный проект будет комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической деятельности. Также Путин поручил правительству и Роскосмосу утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года."Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, комплексно определяющего задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты ее развития", - говорится в документе.Срок исполнения определен 1 мая 2025 года. Ответственные - премьер Михаил Мишустин и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите."Правительству РФ: обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите в целях обеспечения связи и телерадиовещания с учетом обязательного сохранения орбитально-частотного ресурса и стратегически важных орбитальных позиций за РФ", - говорится в документе.Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен Мишустин.
https://1prime.ru/20241231/putin-853978566.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/25/842252552_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_2ec5f3844546ded28cf9ba046933cee6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, владимир путин, роскосмос, юрий борисов
космос, Владимир Путин, Роскосмос, Юрий Борисов
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу
Путин поручил кабмину и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить новый нацпроект по космосу
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года, соответствующая позиция содержится в перечне поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе.
Национальный проект будет комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической деятельности.
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
Также Путин поручил правительству и Роскосмосу утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года.
"Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, комплексно определяющего задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты ее развития", - говорится в документе.
Срок исполнения определен 1 мая 2025 года. Ответственные - премьер Михаил Мишустин и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите.
"Правительству РФ: обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите в целях обеспечения связи и телерадиовещания с учетом обязательного сохранения орбитально-частотного ресурса и стратегически важных орбитальных позиций за РФ", - говорится в документе.
Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен Мишустин.