https://1prime.ru/20241231/kosmos-853978756.html

Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу

Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу - 31.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T12:52+0300

2024-12-31T12:52+0300

2024-12-31T13:10+0300

космос

владимир путин

роскосмос

юрий борисов

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Роскосмосу до 1 мая 2025 года утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года, соответствующая позиция содержится в перечне поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Правительству Российской Федерации совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в документе. Национальный проект будет комплексно определять задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической деятельности. Также Путин поручил правительству и Роскосмосу утвердить национальный проект по развитию космической деятельности до 2030 года."Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Роскосмос" обеспечить с учетом положений перечня поручений президента Российской Федерации от 18 декабря 2023 года № Пр-2471 утверждение национального проекта по развитию космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, комплексно определяющего задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты ее развития", - говорится в документе.Срок исполнения определен 1 мая 2025 года. Ответственные - премьер Михаил Мишустин и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите."Правительству РФ: обеспечить своевременное развитие группировки космических аппаратов на геостационарной орбите в целях обеспечения связи и телерадиовещания с учетом обязательного сохранения орбитально-частотного ресурса и стратегически важных орбитальных позиций за РФ", - говорится в документе.Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен Мишустин.

https://1prime.ru/20241231/putin-853978566.html

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космос, владимир путин, роскосмос, юрий борисов