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Стало известно, на что россияне чаще всего брали кредиты в 2024 году - 31.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241231/kredity-853980889.html
Стало известно, на что россияне чаще всего брали кредиты в 2024 году
Стало известно, на что россияне чаще всего брали кредиты в 2024 году - 31.12.2024, ПРАЙМ
Стало известно, на что россияне чаще всего брали кредиты в 2024 году
Россияне в 2024 году чаще всего брали кредиты на ремонт и покупку автомобилей, в среднем они запрашивали более 500 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T14:16+0300
2024-12-31T14:16+0300
экономика
россия
банки
россияне
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году чаще всего брали кредиты на ремонт и покупку автомобилей, в среднем они запрашивали более 500 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе опроса банков и финансовых маркетплейсов. "Зимой клиенты чаще занимают на ремонт, обновление интерьера и новогодние подарки. Весной ... чаще берут кредит на покупку автомобиля, на ремонт квартиры, покупку дачи. Летом традиционно популярными целями кредита являются: ремонт квартиры, свадьба, строительство загородного дома. А осенью заемщики чаще всего берут кредиты наличными на обучение в вузах, лечение в частных медицинских клиниках и на недостающую сумму для покупки автомобиля", - рассказал руководитель группы потребительского кредитования банка "Санкт-Петербург" Андрей Афанасьев. По данным "Сравни.ру" в 2024 году россияне в основном занимали деньги у банков на рефинансирование и покупку автомобиля. По статистике "Выберу.ру", чаще всего людям требовался кредит для ремонта - 31% от общего количества запросов, на покупку жилья - 29% и путешествия - 26%. В Альфа-банке отметили, что за прошедший год наиболее популярными целями для получения кредита стали ремонт квартиры и автомобиля - 33% и 31% соответственно. В "Сравни.ру" указали, что средняя запрашиваемая сумма заемных средств превысила 725 тысяч рублей. При этом за год показатель одобряемости кредитов снизился на 3 процентных пункта - до 39% в декабре. В банке "Санкт-Петербург" рассказали, что средний размер потребительского кредита у них составил около 500 тысяч рублей, а средний срок - около четырех лет. "Средняя сумма по потребительскому кредиту, которую хотели бы оформить граждане, составляла 550 тысяч рублей, в 2023 году эта сумма была выше - 900 тысяч рублей. Средняя сумма запрашиваемого ипотечного кредита составила 7,2 миллиона рублей, а желаемый средний лимит по кредитным картам - 350 тысяч рублей", - рассказала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.
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россия, банки, россияне
Экономика, РОССИЯ, Банки, россияне
14:16 31.12.2024
 
Стало известно, на что россияне чаще всего брали кредиты в 2024 году

РИА Новости: россияне в 2024 г чаще всего брали кредиты на ремонт и покупку авто

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году чаще всего брали кредиты на ремонт и покупку автомобилей, в среднем они запрашивали более 500 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе опроса банков и финансовых маркетплейсов.
"Зимой клиенты чаще занимают на ремонт, обновление интерьера и новогодние подарки. Весной ... чаще берут кредит на покупку автомобиля, на ремонт квартиры, покупку дачи. Летом традиционно популярными целями кредита являются: ремонт квартиры, свадьба, строительство загородного дома. А осенью заемщики чаще всего берут кредиты наличными на обучение в вузах, лечение в частных медицинских клиниках и на недостающую сумму для покупки автомобиля", - рассказал руководитель группы потребительского кредитования банка "Санкт-Петербург" Андрей Афанасьев.
По данным "Сравни.ру" в 2024 году россияне в основном занимали деньги у банков на рефинансирование и покупку автомобиля. По статистике "Выберу.ру", чаще всего людям требовался кредит для ремонта - 31% от общего количества запросов, на покупку жилья - 29% и путешествия - 26%.
В Альфа-банке отметили, что за прошедший год наиболее популярными целями для получения кредита стали ремонт квартиры и автомобиля - 33% и 31% соответственно.
В "Сравни.ру" указали, что средняя запрашиваемая сумма заемных средств превысила 725 тысяч рублей. При этом за год показатель одобряемости кредитов снизился на 3 процентных пункта - до 39% в декабре. В банке "Санкт-Петербург" рассказали, что средний размер потребительского кредита у них составил около 500 тысяч рублей, а средний срок - около четырех лет.
"Средняя сумма по потребительскому кредиту, которую хотели бы оформить граждане, составляла 550 тысяч рублей, в 2023 году эта сумма была выше - 900 тысяч рублей. Средняя сумма запрашиваемого ипотечного кредита составила 7,2 миллиона рублей, а желаемый средний лимит по кредитным картам - 350 тысяч рублей", - рассказала директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко.
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