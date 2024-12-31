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Аксенов рассказал, когда снизятся цены на бензин Аи-95 в Крыму
Аксенов рассказал, когда снизятся цены на бензин Аи-95 в Крыму - 31.12.2024, ПРАЙМ
Аксенов рассказал, когда снизятся цены на бензин Аи-95 в Крыму
Цены на бензин марки Аи-95 на АЗС Крыма снизятся с 15 января, заявил глава республики Сергей Аксенов. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:55+0300
2024-12-31T15:55+0300
2024-12-31T15:55+0300
экономика
россия
крым
сергей аксенов
аи-95
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – ПРАЙМ. Цены на бензин марки Аи-95 на АЗС Крыма снизятся с 15 января, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Благодаря поддержке правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Республики Крым принято решение о снижении с 15 января цены на бензин марки Аи-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики АТАН и ТЭС. Цена на бензин указанной марки составит 66,50 рубля за литр", - написал Аксенов в Telegram-канале. Ранее в декабре глава региона сообщал, что Крым намерен обратиться за поддержкой к правительству России для стабилизации цен на топливо. Аксенов отмечал, что разница в цене на литр бензина с другими регионами Южного федерального округа достигает 6 рублей. Цены на топливо на крымских АЗС за последние три месяца выросли на несколько рублей. Стоимость литра стандартного бензина Аи-95 приближается к 70 рублям. В декабре 2023 года цена бензина той же марки в Крыму не превышала 60 рублей за литр.
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россия, крым, сергей аксенов, аи-95
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов, Аи-95
Аксенов рассказал, когда снизятся цены на бензин Аи-95 в Крыму
Аксенов: цены на бензин Аи-95 в Крыму снизятся с 15 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – ПРАЙМ. Цены на бензин марки Аи-95 на АЗС Крыма снизятся с 15 января, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Благодаря поддержке правительства Российской Федерации и в связи с договоренностью с топливными компаниями Республики Крым принято решение о снижении с 15 января цены на бензин марки Аи-95 на топливно-заправочных станциях основных нефтетрейдеров республики АТАН и ТЭС. Цена на бензин указанной марки составит 66,50 рубля за литр", - написал Аксенов в Telegram-канале.
Ранее в декабре глава региона сообщал, что Крым намерен обратиться за поддержкой к правительству России для стабилизации цен на топливо. Аксенов отмечал, что разница в цене на литр бензина с другими регионами Южного федерального округа достигает 6 рублей.
Цены на топливо на крымских АЗС за последние три месяца выросли на несколько рублей. Стоимость литра стандартного бензина Аи-95 приближается к 70 рублям. В декабре 2023 года цена бензина той же марки в Крыму не превышала 60 рублей за литр.
Крым намерен через 10 лет стать регионом-донором России