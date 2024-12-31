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Потребление электроэнергии в Молдавии на фоне кризиса сокращается

Потребление электроэнергии в Молдавии на фоне кризиса сокращается - 31.12.2024, ПРАЙМ

Потребление электроэнергии в Молдавии на фоне кризиса сокращается

Снижение энергопотребления наблюдается в Молдавии на фоне введенного ранее режима ЧП энергетике, следует из сообщения пресс-службы минэнерго республики. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T14:22+0300

2024-12-31T14:22+0300

2024-12-31T14:23+0300

энергетика

молдавия

электроэнергия

газ

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КИШИНЕВ, 31 дек — ПРАЙМ. Снижение энергопотребления наблюдается в Молдавии на фоне введенного ранее режима ЧП энергетике, следует из сообщения пресс-службы минэнерго республики. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов. "На правобережье Днестра (территория Молдавии – ред.) с 27 по 29 декабря 2024 года было зафиксировано общее потребление электроэнергии объемом более 43 миллионов кВт/ч. За этот период наблюдалось прогрессивное снижение энергопотребления, что связано как с традиционным уменьшением экономической активности в конце года, так и с оптимизацией потребления в отдельных секторах", - говорится в пресс-релизе минэнерго. В ведомстве отметили, что основным источником электроэнергии оставалась Кучурганская ГРЭС (Молдавская ГРЭС, находится на территории Приднестровья), обеспечившая от 45% до 54% от общего объема. Вклад теплоэлектростанций Кишинева и второго по величине в республике города Бельцы составил 27-33%, возобновляемые источники энергии обеспечили от 0,5% до 2%, а когенерационные системы сахарных заводов - около 0,3%. Импорт электроэнергии из Украины и Румынии варьировался в пределах 11%-24%. В министерстве также подчеркнули важность разумного использования электроэнергии. Так, для поддержания стабильности национальной энергосистемы госпредприятие Moldelectrica, подведомственная минэнерго, призывает граждан и предприятия ответственно подходить к использованию электроэнергии, особенно в часы пикового потребления — с 09:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00. "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение.

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молдавия, электроэнергия, газ