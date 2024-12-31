https://1prime.ru/20241231/moshenniki-853983896.html

В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян

В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян - 31.12.2024, ПРАЙМ

В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян

В уходящем году мошенники похитили у гражданина 180 миллионов рублей - произошедшее стало одной из наиболее больших сумм, которые телефонные аферисты забрали у... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T16:37+0300

2024-12-31T16:37+0300

2024-12-31T16:37+0300

мошенничество

криминал

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. В уходящем году мошенники похитили у гражданина 180 миллионов рублей - произошедшее стало одной из наиболее больших сумм, которые телефонные аферисты забрали у людей за год, рассказали РИА Новости в Министерстве внутренних дел России. "Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 миллионов рублей", - рассказали в министерстве.

https://1prime.ru/20241228/moshenniki-853923028.html

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криминал