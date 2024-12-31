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В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян - 31.12.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян
В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян - 31.12.2024, ПРАЙМ
В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян
В уходящем году мошенники похитили у гражданина 180 миллионов рублей - произошедшее стало одной из наиболее больших сумм, которые телефонные аферисты забрали у... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T16:37+0300
2024-12-31T16:37+0300
мошенничество
криминал
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. В уходящем году мошенники похитили у гражданина 180 миллионов рублей - произошедшее стало одной из наиболее больших сумм, которые телефонные аферисты забрали у людей за год, рассказали РИА Новости в Министерстве внутренних дел России. "Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 миллионов рублей", - рассказали в министерстве.
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криминал
Мошенничество, Криминал
16:37 31.12.2024
 
В МВД назвали наиболее крупную сумму, похищенную мошенниками у россиян

МВД: одна из крупных сумм, похищенных за год мошенниками, составила 180 млн рублей

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанк" Здание Министерства внутренних дел РФ
 Здание Министерства внутренних дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. В уходящем году мошенники похитили у гражданина 180 миллионов рублей - произошедшее стало одной из наиболее больших сумм, которые телефонные аферисты забрали у людей за год, рассказали РИА Новости в Министерстве внутренних дел России.
"Как пример, в текущем году ущерб от хищения, совершенного с использованием информационно-коммуникационных технологий в отношении физического лица, составил около 180 миллионов рублей", - рассказали в министерстве.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Кабмин запретил IP-телефонию для борьбы с мошенниками
28 декабря, 10:53
 
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