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Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запустят со 2 января
Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запустят со 2 января - 31.12.2024, ПРАЙМ
Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запустят со 2 января
Грузовое движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ начнется со 2 января 2025 года, сообщает министерство транспорта и дорожного... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T06:20+0300
2024-12-31T06:20+0300
2024-12-31T06:20+0300
бизнес
россия
экономика
амур
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек – ПРАЙМ. Грузовое движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ начнется со 2 января 2025 года, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
"Грузовое движение по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ запускается 2 января. Комиссия из профильных ведомств подтвердила, что на сегодняшний день сооружение готово к эксплуатации. Вопрос пассажирских перевозок еще согласовывается", - говорится в сообщении.
Сейчас пассажирское сообщение с Китаем осуществляется судами на воздушной подушке через смешанный пункт пропуска Благовещенск и на автобусах по международному мосту через автомобильный пункт пропуска Кани-Курган.
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Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запустят со 2 января
Грузовое движение по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ начнется со 2 января
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек – ПРАЙМ. Грузовое движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ начнется со 2 января 2025 года, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
"Грузовое движение по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ запускается 2 января. Комиссия из профильных ведомств подтвердила, что на сегодняшний день сооружение готово к эксплуатации. Вопрос пассажирских перевозок еще согласовывается", - говорится в сообщении.
Сейчас пассажирское сообщение с Китаем осуществляется судами на воздушной подушке через смешанный пункт пропуска Благовещенск и на автобусах по международному мосту через автомобильный пункт пропуска Кани-Курган.