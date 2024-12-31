https://1prime.ru/20241231/most-853971866.html

Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запустят со 2 января

Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запустят со 2 января - 31.12.2024, ПРАЙМ

Понтонный мост между Благовещенском и Хэйхэ запустят со 2 января

Грузовое движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ начнется со 2 января 2025 года, сообщает министерство транспорта и дорожного... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T06:20+0300

2024-12-31T06:20+0300

2024-12-31T06:20+0300

бизнес

россия

экономика

амур

амурская область

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853971866.jpg?1735615250

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 дек – ПРАЙМ. Грузовое движение по понтонному мосту через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ начнется со 2 января 2025 года, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области. "Грузовое движение по понтонному мосту между Благовещенском и Хэйхэ запускается 2 января. Комиссия из профильных ведомств подтвердила, что на сегодняшний день сооружение готово к эксплуатации. Вопрос пассажирских перевозок еще согласовывается", - говорится в сообщении. Сейчас пассажирское сообщение с Китаем осуществляется судами на воздушной подушке через смешанный пункт пропуска Благовещенск и на автобусах по международному мосту через автомобильный пункт пропуска Кани-Курган.

амур

амурская область

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, амур, амурская область, китай