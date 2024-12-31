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Путин дал поручение по новым заводам утилизации отходов
Путин дал поручение по новым заводам утилизации отходов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин дал поручение по новым заводам утилизации отходов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2025 года принять меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию заводов по утилизации... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:22+0300
2024-12-31T13:22+0300
2024-12-31T13:22+0300
энергетика
отходы
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2025 года принять меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию заводов по утилизации твердых коммунальных отходов. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Принять меры, обеспечивающие завершение строительства и ввод в эксплуатацию заводов, предназначенных для утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии, предусмотрев утверждение соответствующего плана действий", - говорится в документе. Срок исполнения - 1 февраля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979425.html
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отходы, владимир путин, правительство рф
Энергетика, отходы, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин дал поручение по новым заводам утилизации отходов
Путин поручил принять меры для ввода в эксплуатацию заводов по утилизации ТКО
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2025 года принять меры для завершения строительства и ввода в эксплуатацию заводов по утилизации твердых коммунальных отходов.
Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Принять меры, обеспечивающие завершение строительства и ввод в эксплуатацию заводов, предназначенных для утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии, предусмотрев утверждение соответствующего плана действий", - говорится в документе.
Срок исполнения - 1 февраля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации