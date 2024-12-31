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Подсчитаны расходы на домашнее имбирное печенье с глазурью в России

Подсчитаны расходы на домашнее имбирное печенье с глазурью в России - 31.12.2024, ПРАЙМ

Подсчитаны расходы на домашнее имбирное печенье с глазурью в России

Приготовление домашнего имбирного печенья на этих праздниках обойдется россиянам примерно в 384 рубля, подсчитало РИА Новости, опираясь на открытые данные. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T08:26+0300

2024-12-31T08:26+0300

2024-12-31T08:26+0300

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Приготовление домашнего имбирного печенья на этих праздниках обойдется россиянам примерно в 384 рубля, подсчитало РИА Новости, опираясь на открытые данные. Ингридиенты для приготовления печенья включают в себя 400 грамм пшеничной муки, 80 грамм сахара, четвертинка чайной ложки соли, по две чайные ложки корицы и соды, одна чайная ложка имбиря, половина чайной ложки мускатного ореха, два куриных яйца, 100 грамм сливочного масла и 80 грамм пчелиного натурального меда. Для глазури понадобится 200 грамм сахарной пудры, один яичный белок и чайная ложка сока лимона. Общая стоимость всех этих ингридиентов, согласно данным Росстата и открытым данным составляет 383,7 рубля. Среди ингридиентов для теста самым дорогим будет сливочное масло - необходимая порция обойдется в 115,8 рубля. Также заметную долю в стоимости печенья занимает корица - 59,5 рубля и мед - 47,3 рубля. Далее расположились мускатный орех за 28 рублей, яйца - 22 рубля, мука - 21,2 рубля и молотый имбирь - 18 рублей. Самыми недорогими ингридиентами для теста стали 80 грамм сахара (5,8 рубля), пара чайных ложек соды - 0,6 рубля и соли - всего 0,04 рубля. Ингридиенты для глазури обойдутся в 52 рубля - сахарная пудра, 11 рублей - яичный белок и 2,4 рубля - лимонный сок.

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продукты питания, новый год