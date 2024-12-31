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Польша построит коммуникационный порт с аэропортом за 33 миллиарда долларов - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Польша построит коммуникационный порт с аэропортом за 33 миллиарда долларов
Польша построит коммуникационный порт с аэропортом за 33 миллиарда долларов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Польша построит коммуникационный порт с аэропортом за 33 миллиарда долларов
Польша построит новый коммуникационный порт с аэропортом за почти 33 миллиарда долларов, сообщает радиостанция RMF FM. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T20:59+0300
2024-12-31T20:59+0300
польша
порт
аэропорт
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ВАРШАВА, 31 дек – ПРАЙМ. Польша построит новый коммуникационный порт с аэропортом за почти 33 миллиарда долларов, сообщает радиостанция RMF FM. "Более 131 миллиарда злотых (почти 33 миллиарда долларов по текущему курсу) будет стоить строительство Центрального коммуникационного порта, которое продлится до 2032 года", - говорится в сообщении. Поясняется, что на заседании правительства во вторник был принят соответствующий план строительства. Уточняется, что в рамках Центрального коммуникационного порта в Барануве между Варшавой и Лодью будут построены взлетно-посадочные полосы, авиационные терминалы, высокоскоростная железная дорога и другая транспортная инфраструктура. Из этой суммы 42,7 миллиарда злотых (почти 6 миллиардов долларов) будет потрачено на строительство аэропорта в Барануве. Идея строительства Центрального коммуникационного порта возникла еще у прошлого правительства Польши, которое возглавлял Матеуш Моравецкий. Около полутора лет назад президент страны Анджей Дуда заявил, что Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО, имея в виду данный аэропорт.
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польша, порт, аэропорт
ПОЛЬША, порт, аэропорт
20:59 31.12.2024
 
Польша построит коммуникационный порт с аэропортом за 33 миллиарда долларов

RMF FM: Польша построит коммуникационный порт с аэропортом за почти $33 млрд

© Unsplash/Komarov EgorФлаг Польши на здании в Познани, Польша
Флаг Польши на здании в Познани, Польша
© Unsplash/Komarov Egor
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ВАРШАВА, 31 дек – ПРАЙМ. Польша построит новый коммуникационный порт с аэропортом за почти 33 миллиарда долларов, сообщает радиостанция RMF FM.
"Более 131 миллиарда злотых (почти 33 миллиарда долларов по текущему курсу) будет стоить строительство Центрального коммуникационного порта, которое продлится до 2032 года", - говорится в сообщении.
Поясняется, что на заседании правительства во вторник был принят соответствующий план строительства.
Уточняется, что в рамках Центрального коммуникационного порта в Барануве между Варшавой и Лодью будут построены взлетно-посадочные полосы, авиационные терминалы, высокоскоростная железная дорога и другая транспортная инфраструктура.
Из этой суммы 42,7 миллиарда злотых (почти 6 миллиардов долларов) будет потрачено на строительство аэропорта в Барануве.
Идея строительства Центрального коммуникационного порта возникла еще у прошлого правительства Польши, которое возглавлял Матеуш Моравецкий. Около полутора лет назад президент страны Анджей Дуда заявил, что Польше необходимо построить крупный аэропорт для переброски войск НАТО, имея в виду данный аэропорт.
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