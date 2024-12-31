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В России вырастут ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран - 31.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России вырастут ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран
В России вырастут ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран - 31.12.2024, ПРАЙМ
В России вырастут ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран
Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T15:04+0300
2024-12-31T15:04+0300
экономика
россия
пошлины
недружественные страны
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития. "Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что будут повышены пошлины "на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков". "Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%", - добавили в министерстве. Там также рассказали, что пошлина на пиво и сидр вырастет с 0,1 до 1 евро за литр, а на жареный и растворимый кофе с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно. А ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%. "Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран", - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития России. Там добавили, что расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран.
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россия, пошлины, недружественные страны
Экономика, РОССИЯ, пошлины, недружественные страны
15:04 31.12.2024
 
В России вырастут ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран

МЭР: ввозные пошлины на ряд товаров из недружественных стран вырастут с 1 января

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Правительство России приняло решение повысить с 1 января 2025 года таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран; ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития.
"Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что будут повышены пошлины "на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков".
"Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5-20%", - добавили в министерстве.
Там также рассказали, что пошлина на пиво и сидр вырастет с 0,1 до 1 евро за литр, а на жареный и растворимый кофе с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно. А ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%.
"Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран", - пояснили в пресс-службе Минэкономразвития России.
Там добавили, что расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран.
 
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