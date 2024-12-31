https://1prime.ru/20241231/proekty-853980150.html

Кабмин предоставит промежуточные результаты реализации новых нацпроектов

Кабмин предоставит промежуточные результаты реализации новых нацпроектов - 31.12.2024, ПРАЙМ

Кабмин предоставит промежуточные результаты реализации новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня 2025 предоставит в администрацию президента промежуточные результаты реализации новых... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T13:31+0300

2024-12-31T13:31+0300

2024-12-31T13:31+0300

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня 2025 предоставит в администрацию президента промежуточные результаты реализации новых национальных проектов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: представить в Администрацию Президента Российской Федерации промежуточные результаты реализации новых национальных проектов для рассмотрения на очередном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html

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владимир путин, правительство рф