Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин предоставит промежуточные результаты реализации новых нацпроектов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241231/proekty-853980150.html
Кабмин предоставит промежуточные результаты реализации новых нацпроектов
Кабмин предоставит промежуточные результаты реализации новых нацпроектов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин предоставит промежуточные результаты реализации новых нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня 2025 предоставит в администрацию президента промежуточные результаты реализации новых... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:31+0300
2024-12-31T13:31+0300
владимир путин
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853712398_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_12bd6b87db63c5fc57b1fa061d49a007.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня 2025 предоставит в администрацию президента промежуточные результаты реализации новых национальных проектов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: представить в Администрацию Президента Российской Федерации промежуточные результаты реализации новых национальных проектов для рассмотрения на очередном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853712398_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_c438e072140fdfc453b597920901c80e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, правительство рф
Владимир Путин, Правительство РФ
13:31 31.12.2024
 
Кабмин предоставит промежуточные результаты реализации новых нацпроектов

Правительство предоставит президенту промежуточные результаты реализации новых нацпроектов

© POOL | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня 2025 предоставит в администрацию президента промежуточные результаты реализации новых национальных проектов.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ: представить в Администрацию Президента Российской Федерации промежуточные результаты реализации новых национальных проектов для рассмотрения на очередном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
13:23
 
Владимир ПутинПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала