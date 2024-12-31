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Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов начиная с 1 января 2025 года. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T12:44+0300
2024-12-31T13:27+0300
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов начиная с 1 января 2025 года. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов, которые станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года", - говорится в документе.Кроме того, Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие применение правила о распределении не позднее августа объемов межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемых бюджетам субъектов РФ на реализацию национальных проектов.Глава государства рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" регулярно мониторить реализацию национальных проектов."Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение регулярного мониторинга реализации национальных проектов, а также применение механизма обратной связи с гражданами по вопросам реализации этих проектов", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года и далее – один раз в полгода. Ответственным назначен глава ОНФ Михаил Кузнецов.Также Путин поручил до 1 марта 2025 года подготовить предложения о создании рабгруппы Совета по нацпроектам для координации деятельности институтов развития."Правительству РФ подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить в Администрацию президента РФ предложения о создании специальной рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, обеспечивающей координацию деятельности институтов развития и их участия в реализации национальных проектов, предусмотрев, что ее председателем является председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а в состав рабочей группы входят руководители финансово-экономического блока правительства РФ", - говорится на сайте Кремля.Кроме того, президент поручил до 1 марта 2025 года подготовить предложения о создании рабгруппы Совета по нацпроектам для координации деятельности институтов развития."Правительству РФ подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить в Администрацию президента РФ предложения о создании специальной рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, обеспечивающей координацию деятельности институтов развития и их участия в реализации национальных проектов, предусмотрев, что ее председателем является председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а в состав рабочей группы входят руководители финансово-экономического блока правительства РФ", - говорится на сайте Кремля.Срок исполнения – 1 марта 2025 года. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.Также Путин поручил включить в национальные проекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства технологий РФ над зарубежными."Правительству РФ обеспечить совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" включение в национальные проекты по обеспечению технологического лидерства мероприятий, направленных на достижение превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики, а также показателей, характеризующих эффективность реализации таких мероприятий", - говорится в документе.Срок исполнения – 1 июля 2025 года. Ответственные: премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников.Также Путин поручил правительству предусмотреть уточнение методики оценки ключевого показателя "Комплексный индекс технологической независимости Российской Федерации"."Правительству Российской Федерации предусмотреть уточнение методики оценки ключевого показателя "Комплексный индекс технологической независимости Российской Федерации" (из числа ключевых показателей, установленных "Ключевыми показателями и задачами национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года"), а также его значений с учетом того, что полная комплексная технологическая независимость Российской Федерации не может быть обеспечена в условиях отсутствия технологической независимости в приоритетных отраслях экономики", - поручил президент.Путин поручил дополнить национальные проекты по обеспечению технологического лидерства показателями комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики.Правительству поручено предусмотреть взаимосвязь мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, и работ, выполняемых в сфере обороны и безопасности в приоритетных отраслях экономики.Помимо этого, глава государства поручил кабмину включить в нацпроекты мероприятия по повышению эффективности использования сырья, увеличения глубины его переработки."Обеспечить включение в национальные проекты мероприятий, предусматривающих создание условий для повышения эффективности использования сырья, увеличения глубины его переработки и вовлечения в оборот вторичных ресурсов в сфере строительства и производства строительных материалов", - говорится в документе.Срок исполнения - 9 января 2025 года, ответственным назначен Михаил Мишустин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, РОССИЯ
12:44 31.12.2024 (обновлено: 13:27 31.12.2024)
 
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов

Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов с 1 января 2025 года

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых национальных проектов начиная с 1 января 2025 года.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение реализации начиная с 1 января 2025 года новых национальных проектов, которые станут приоритетом при формировании федерального бюджета до 2030 года", - говорится в документе.
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Кроме того, Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие применение правила о распределении не позднее августа объемов межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период, предоставляемых бюджетам субъектов РФ на реализацию национальных проектов.
Глава государства рекомендовал Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" регулярно мониторить реализацию национальных проектов.
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" обеспечить проведение регулярного мониторинга реализации национальных проектов, а также применение механизма обратной связи с гражданами по вопросам реализации этих проектов", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года и далее – один раз в полгода. Ответственным назначен глава ОНФ Михаил Кузнецов.
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Также Путин поручил до 1 марта 2025 года подготовить предложения о создании рабгруппы Совета по нацпроектам для координации деятельности институтов развития.
"Правительству РФ подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить в Администрацию президента РФ предложения о создании специальной рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, обеспечивающей координацию деятельности институтов развития и их участия в реализации национальных проектов, предусмотрев, что ее председателем является председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а в состав рабочей группы входят руководители финансово-экономического блока правительства РФ", - говорится на сайте Кремля.
Кроме того, президент поручил до 1 марта 2025 года подготовить предложения о создании рабгруппы Совета по нацпроектам для координации деятельности институтов развития.
"Правительству РФ подготовить совместно с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и представить в Администрацию президента РФ предложения о создании специальной рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, обеспечивающей координацию деятельности институтов развития и их участия в реализации национальных проектов, предусмотрев, что ее председателем является председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а в состав рабочей группы входят руководители финансово-экономического блока правительства РФ", - говорится на сайте Кремля.
Срок исполнения – 1 марта 2025 года. Ответственными назначены глава кабмина Михаил Мишустин и председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.
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Также Путин поручил включить в национальные проекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства технологий РФ над зарубежными.
"Правительству РФ обеспечить совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" включение в национальные проекты по обеспечению технологического лидерства мероприятий, направленных на достижение превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики, а также показателей, характеризующих эффективность реализации таких мероприятий", - говорится в документе.
Срок исполнения – 1 июля 2025 года. Ответственные: премьер-министр Михаил Мишустин и глава РАН Геннадий Красников.
Также Путин поручил правительству предусмотреть уточнение методики оценки ключевого показателя "Комплексный индекс технологической независимости Российской Федерации".
"Правительству Российской Федерации предусмотреть уточнение методики оценки ключевого показателя "Комплексный индекс технологической независимости Российской Федерации" (из числа ключевых показателей, установленных "Ключевыми показателями и задачами национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года"), а также его значений с учетом того, что полная комплексная технологическая независимость Российской Федерации не может быть обеспечена в условиях отсутствия технологической независимости в приоритетных отраслях экономики", - поручил президент.
Путин поручил дополнить национальные проекты по обеспечению технологического лидерства показателями комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики.
Правительству поручено предусмотреть взаимосвязь мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, и работ, выполняемых в сфере обороны и безопасности в приоритетных отраслях экономики.
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Помимо этого, глава государства поручил кабмину включить в нацпроекты мероприятия по повышению эффективности использования сырья, увеличения глубины его переработки.
"Обеспечить включение в национальные проекты мероприятий, предусматривающих создание условий для повышения эффективности использования сырья, увеличения глубины его переработки и вовлечения в оборот вторичных ресурсов в сфере строительства и производства строительных материалов", - говорится в документе.
Срок исполнения - 9 января 2025 года, ответственным назначен Михаил Мишустин.
 
Владимир ПутинРОССИЯ
 
 
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