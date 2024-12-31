https://1prime.ru/20241231/putin-853978921.html
Путин дал поручения по развитию транспортной отрасли
Путин дал поручения по развитию транспортной отрасли - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин дал поручения по развитию транспортной отрасли
Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T12:57+0300
2024-12-31T12:57+0300
2024-12-31T13:18+0300
транспорт
владимир путин
правительство рф
регионы россии
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с использованием федерального финансирования.Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 5 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов РФ... с учетом ранее данных поручений обеспечить равномерную закупку в 2025–2030 годах пассажирских транспортных средств общего пользования с использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, принимая во внимание необходимость устойчивой загрузки производственных мощностей российских производителей транспортных средств", - указано в перечне поручений.Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.Кроме того, Путин поручил правительству подготовить базу для развития в РФ автономных транспортных систем. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: принять решения, направленные на стимулирование развития автономных (интеллектуальных) транспортных систем, в том числе обеспечив формирование нормативно-правовой базы для ускоренного развития таких систем", - говорится в документе. Срок исполнения - 9 января 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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транспорт, владимир путин, правительство рф, регионы россии
Транспорт, Владимир Путин, Правительство РФ, регионы России
Путин дал поручения по развитию транспортной отрасли
Путин дал правительству ряд поручений по развитию транспортной отрасли России
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с использованием федерального финансирования.
Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 5 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов РФ... с учетом ранее данных поручений обеспечить равномерную закупку в 2025–2030 годах пассажирских транспортных средств общего пользования с использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, принимая во внимание необходимость устойчивой загрузки производственных мощностей российских производителей транспортных средств", - указано в перечне поручений.
Путин поручил кабмину и Роскосмосу утвердить новый нацпроект по космосу
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.
Кроме того, Путин поручил правительству подготовить базу для развития в РФ автономных транспортных систем.
Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: принять решения, направленные на стимулирование развития автономных (интеллектуальных) транспортных систем, в том числе обеспечив формирование нормативно-правовой базы для ускоренного развития таких систем", - говорится в документе.
Срок исполнения - 9 января 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.