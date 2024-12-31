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Путин дал поручения по развитию транспортной отрасли

Путин дал поручения по развитию транспортной отрасли - 31.12.2024, ПРАЙМ

Путин дал поручения по развитию транспортной отрасли

Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T12:57+0300

2024-12-31T12:57+0300

2024-12-31T13:18+0300

транспорт

владимир путин

правительство рф

регионы россии

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие шесть лет обеспечить равномерную закупку общественного пассажирского транспорта для регионов страны с использованием федерального финансирования.Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 5 декабря. Документ опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов РФ... с учетом ранее данных поручений обеспечить равномерную закупку в 2025–2030 годах пассажирских транспортных средств общего пользования с использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, принимая во внимание необходимость устойчивой загрузки производственных мощностей российских производителей транспортных средств", - указано в перечне поручений.Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 марта 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители регионов.Кроме того, Путин поручил правительству подготовить базу для развития в РФ автономных транспортных систем. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений: принять решения, направленные на стимулирование развития автономных (интеллектуальных) транспортных систем, в том числе обеспечив формирование нормативно-правовой базы для ускоренного развития таких систем", - говорится в документе. Срок исполнения - 9 января 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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транспорт, владимир путин, правительство рф, регионы россии