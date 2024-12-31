https://1prime.ru/20241231/putin-853979039.html

Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста

Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста - 31.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста

Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T13:00+0300

2024-12-31T13:00+0300

2024-12-31T13:00+0300

экономика

владимир путин

правительство рф

безработица

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.

https://1prime.ru/20241231/putin-853978566.html

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владимир путин, правительство рф, безработица