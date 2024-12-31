https://1prime.ru/20241231/putin-853979039.html
Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста
Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста
Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:00+0300
2024-12-31T13:00+0300
2024-12-31T13:00+0300
экономика
владимир путин
правительство рф
безработица
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853708105_0:194:2950:1853_1920x0_80_0_0_656bc4598a29d99f353a3260eb5493c8.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне. Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
https://1prime.ru/20241231/putin-853978566.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853708105_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_c96ca3aa0aa6e964e921eb1cd299757f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, правительство рф, безработица
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ, безработица
Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста
Путин поручил обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с низкой безработицей и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне.
Перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов Российской Федерации решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение перехода к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне при условии недопущения формирования структурных дисбалансов в российской экономике", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов