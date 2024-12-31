https://1prime.ru/20241231/putin-853979159.html

Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития

Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития - 31.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T13:02+0300

2024-12-31T13:02+0300

2024-12-31T13:04+0300

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития России. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - указывается в документе. Ответственным за выполнение назначен председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин.Кроме того, Путин в целом одобрил представленные правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года с учетом их доработки."Одобрить в целом представленные на заседании совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые правительством Российской Федерации "Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года" с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений", - указано в документе.

https://1prime.ru/20241231/putin-853978566.html

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владимир путин, правительство рф