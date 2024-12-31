https://1prime.ru/20241231/putin-853979159.html
Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития
Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:02+0300
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития России. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - указывается в документе. Ответственным за выполнение назначен председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин.Кроме того, Путин в целом одобрил представленные правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года с учетом их доработки."Одобрить в целом представленные на заседании совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые правительством Российской Федерации "Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года" с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений", - указано в документе.
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владимир путин, правительство рф
Владимир Путин, Правительство РФ
Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития
Путин поручил доработать единый план по достижению национальных целей развития России
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству в срок до 15 февраля 2025 года доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития России.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: доработать и утвердить единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - указывается в документе.
Ответственным за выполнение назначен председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
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Кроме того, Путин в целом одобрил представленные правительством ключевые показатели и задачи национальных целей развития РФ до 2030 года с учетом их доработки.
"Одобрить в целом представленные на заседании совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам предлагаемые правительством Российской Федерации "Ключевые показатели и задачи национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года" с учетом их доработки в соответствии с настоящим перечнем поручений", - указано в документе.