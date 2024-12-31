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Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:14+0300
2024-12-31T13:14+0300
владимир путин
правительство рф
производство беспилотников
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе. Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979159.html
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владимир путин, правительство рф, производство беспилотников
Владимир Путин, Правительство РФ, производство беспилотников
13:14 31.12.2024
 
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации

Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкДрон в небе над поселком Абрам-Мыс в Мурманской области.
Дрон в небе над поселком Абрам-Мыс в Мурманской области. - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе.
Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Владимир ПутинПравительство РФпроизводство беспилотников
 
 
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