https://1prime.ru/20241231/putin-853979425.html

Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации

Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации - 31.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T13:14+0300

2024-12-31T13:14+0300

2024-12-31T13:14+0300

владимир путин

правительство рф

производство беспилотников

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе. Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://1prime.ru/20241231/putin-853979159.html

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владимир путин, правительство рф, производство беспилотников