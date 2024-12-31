https://1prime.ru/20241231/putin-853979425.html
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:14+0300
2024-12-31T13:14+0300
2024-12-31T13:14+0300
владимир путин
правительство рф
производство беспилотников
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе. Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979159.html
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владимир путин, правительство рф, производство беспилотников
Владимир Путин, Правительство РФ, производство беспилотников
Путин поручил обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации
Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ: обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения технологического лидерства в данной отрасли, обратив особое внимание на показатели, характеризующие объемы российского рынка и производства беспилотных авиационных систем, а также на необходимость подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры в субъектах РФ", - говорится в документе.
Срок – 1 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин поручил доработать план по достижению национальных целей развития