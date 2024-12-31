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Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:23+0300
2024-12-31T13:23+0300
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались сведения о целях, задачах и показателях нацпроектов. "Национальному центру "Россия" совместно с правительством Российской Федерации подготовить справочник, содержащий сведения о целях, задачах и показателях национальных проектов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 мая 2025 года.
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владимир путин
Владимир Путин
13:23 31.12.2024
 
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам

Путин поручил центру" Россия" подготовить справочник по национальным проектам

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались сведения о целях, задачах и показателях нацпроектов.
"Национальному центру "Россия" совместно с правительством Российской Федерации подготовить справочник, содержащий сведения о целях, задачах и показателях национальных проектов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 мая 2025 года.
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