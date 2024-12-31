https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:23+0300
2024-12-31T13:23+0300
2024-12-31T13:23+0300
владимир путин
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались сведения о целях, задачах и показателях нацпроектов. "Национальному центру "Россия" совместно с правительством Российской Федерации подготовить справочник, содержащий сведения о целях, задачах и показателях национальных проектов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 мая 2025 года.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979039.html
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владимир путин
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
Путин поручил центру" Россия" подготовить справочник по национальным проектам
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Национальному центру "Россия" совместно с правительством РФ до 1 мая подготовить справочник, в котором бы содержались сведения о целях, задачах и показателях нацпроектов.
"Национальному центру "Россия" совместно с правительством Российской Федерации подготовить справочник, содержащий сведения о целях, задачах и показателях национальных проектов", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 мая 2025 года.
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