https://1prime.ru/20241231/putin-853979999.html
Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры
Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры
Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ, а также инфраструктуры финансового рынка для усиления роли... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:25+0300
2024-12-31T13:25+0300
2024-12-31T13:25+0300
экономика
владимир путин
правительство рф
платежи
банк россии
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ, а также инфраструктуры финансового рынка для усиления роли рубля в международных расчетах. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован во вторник на сайте Кремля. "Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение развития российских платежной, страховой и логистической инфраструктур и инфраструктуры финансового рынка, в том числе в целях усиления роли рубля в международных расчетах путем повышения удобства его использования и снижения издержек при совершении операций", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html
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владимир путин, правительство рф, платежи, банк россии
Экономика, Владимир Путин, Правительство РФ, платежи, Банк России
Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры
Путин поручил обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ для усиления роли рубля
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил в 2025 году обеспечить развитие платежной инфраструктуры РФ, а также инфраструктуры финансового рынка для усиления роли рубля в международных расчетах.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован во вторник на сайте Кремля.
"Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ решение в 2025 году следующих ключевых задач: обеспечение развития российских платежной, страховой и логистической инфраструктур и инфраструктуры финансового рынка, в том числе в целях усиления роли рубля в международных расчетах путем повышения удобства его использования и снижения издержек при совершении операций", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам