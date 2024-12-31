https://1prime.ru/20241231/putin-853980455.html

Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов

Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов - 31.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов

Президент РФ Владимир Путин поручил провести в российских субъектах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T13:45+0300

2024-12-31T13:45+0300

2024-12-31T13:45+0300

владимир путин

регионы россии

правительство рф

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в российских субъектах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития России, а также подготовить предложения для перечня показателей по оценке эффективности деятельности региональных властей, в том числе на основе опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение в субъектах Российской Федерации социологических опросов в целях измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в документе. Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 июня 2025 года, далее – докладывать один раз в полгода. Результаты соцопросов будут использованы при оценки эффективности работы региональных властей, следует из поручений. "Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" и представить предложения по формированию перечня показателей, используемых для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации и характеризующих эффективность достижения национальных целей развития Российской Федерации, в том числе измеряемых на основе социологических опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2025 года.

https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html

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владимир путин, регионы россии, правительство рф