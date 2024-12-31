https://1prime.ru/20241231/putin-853980455.html
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил провести в российских субъектах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:45+0300
2024-12-31T13:45+0300
2024-12-31T13:45+0300
владимир путин
регионы россии
правительство рф
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в российских субъектах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития России, а также подготовить предложения для перечня показателей по оценке эффективности деятельности региональных властей, в том числе на основе опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение в субъектах Российской Федерации социологических опросов в целях измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в документе. Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 июня 2025 года, далее – докладывать один раз в полгода. Результаты соцопросов будут использованы при оценки эффективности работы региональных властей, следует из поручений. "Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" и представить предложения по формированию перечня показателей, используемых для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации и характеризующих эффективность достижения национальных целей развития Российской Федерации, в том числе измеряемых на основе социологических опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2025 года.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html
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владимир путин, регионы россии, правительство рф
Владимир Путин, регионы России, Правительство РФ
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов
Путин поручил подготовить перечень показателей для оценки эффективности властей регионов
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в российских субъектах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития России, а также подготовить предложения для перечня показателей по оценке эффективности деятельности региональных властей, в том числе на основе опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня.
Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение в субъектах Российской Федерации социологических опросов в целях измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в документе.
Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 июня 2025 года, далее – докладывать один раз в полгода.
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Результаты соцопросов будут использованы при оценки эффективности работы региональных властей, следует из поручений.
"Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" и представить предложения по формированию перечня показателей, используемых для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации и характеризующих эффективность достижения национальных целей развития Российской Федерации, в том числе измеряемых на основе социологических опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2025 года.