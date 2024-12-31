Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241231/putin-853980455.html
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил провести в российских субъектах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T13:45+0300
2024-12-31T13:45+0300
владимир путин
регионы россии
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_0:0:3361:1892_1920x0_80_0_0_652d69cce41a4d9684f177b374ac7b0e.jpg
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в российских субъектах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития России, а также подготовить предложения для перечня показателей по оценке эффективности деятельности региональных властей, в том числе на основе опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня. Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля. "Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение в субъектах Российской Федерации социологических опросов в целях измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в документе. Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 июня 2025 года, далее – докладывать один раз в полгода. Результаты соцопросов будут использованы при оценки эффективности работы региональных властей, следует из поручений. "Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" и представить предложения по формированию перечня показателей, используемых для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации и характеризующих эффективность достижения национальных целей развития Российской Федерации, в том числе измеряемых на основе социологических опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня", - говорится в документе. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2025 года.
https://1prime.ru/20241231/putin-853979858.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0a/853470759_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_134e4518b1d819f975c2dcb06c1b01bc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, регионы россии, правительство рф
Владимир Путин, регионы России, Правительство РФ
13:45 31.12.2024
 
Путин поручил выделить показатели для оценки работы властей регионов

Путин поручил подготовить перечень показателей для оценки эффективности властей регионов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил провести в российских субъектах соцопросы для измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития России, а также подготовить предложения для перечня показателей по оценке эффективности деятельности региональных властей, в том числе на основе опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня.
Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Администрации Президента Российской Федерации совместно с Правительством Российской Федерации и исполнительными органами субъектов Российской Федерации обеспечить проведение в субъектах Российской Федерации социологических опросов в целях измерения значений показателей, характеризующих достижение национальных целей развития Российской Федерации", - говорится в документе.
Доклад об исполнении поручения необходимо сделать до 1 июня 2025 года, далее – докладывать один раз в полгода.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
Путин поручил подготовить справочник по нацпроектам
13:23
Результаты соцопросов будут использованы при оценки эффективности работы региональных властей, следует из поручений.
"Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Правительством Российской Федерации, комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" и представить предложения по формированию перечня показателей, используемых для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации и характеризующих эффективность достижения национальных целей развития Российской Федерации, в том числе измеряемых на основе социологических опросов, предусмотрев значения таких показателей на 2025 год не ниже ранее установленного уровня", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 февраля 2025 года.
 
Владимир Путинрегионы РоссииПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала