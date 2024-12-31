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Четверть века у власти. На Западе оценили деятельность Путина - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Четверть века у власти. На Западе оценили деятельность Путина
Четверть века у власти. На Западе оценили деятельность Путина - 31.12.2024, ПРАЙМ
Четверть века у власти. На Западе оценили деятельность Путина
Президент России Владимир Путин стал одним из самых влиятельных политиков в мире 25 лет назад, пишет немецкое издание Die Welt. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T14:11+0300
2024-12-31T14:11+0300
владимир путин
россия
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин стал одним из самых влиятельных политиков в мире 25 лет назад, пишет немецкое издание Die Welt.Как отмечается в статье, назначение Путина премьер-министром в 1999 году и победа на президентских выборах в следующем году стали неожиданностью.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДо 1990 года Путин служил в советской разведке и занимал должности в администрации Санкт-Петербурга. В 1998 году он возглавил ФСБ, что стало его первым политическим назначением.Автор отмечает, что Путин стремился освободить российскую политику от власти олигархов. Он использовал свои связи для устранения ряда таких деятелей.В тот период западные наблюдатели недооценили Путина, считая его демократом — он умело создавал впечатление демократа, но иногда прибегал к авторитарным методам, указывается в статье.В качестве достижений Путина автор обозначает то, что он обеспечил скромное благосостояние для большинства россиян, а также воссоздал национальную идентичность, используя внешнюю политику.Для укрепления своей власти Путин использовал конфликт в Чечне, который принес ему популярность и стал основой его правления.Автор также утверждает, что Россия конкурирует с Китаем на Дальнем Востоке — Путин якобы зависит от председателя КНР Си Цзиньпина экономически и политически.Как заявляется в публикации, Западные санкции и увеличение военных расходов угрожают благосостоянию россиян, и социальный контракт между государством и обществом может разорваться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир путин, россия
Владимир Путин, РОССИЯ
14:11 31.12.2024
 
Четверть века у власти. На Западе оценили деятельность Путина

Die Welt: Путин стал олицетворением возвращения в России сильного государства

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин стал одним из самых влиятельных политиков в мире 25 лет назад, пишет немецкое издание Die Welt.
Как отмечается в статье, назначение Путина премьер-министром в 1999 году и победа на президентских выборах в следующем году стали неожиданностью.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
До 1990 года Путин служил в советской разведке и занимал должности в администрации Санкт-Петербурга. В 1998 году он возглавил ФСБ, что стало его первым политическим назначением.
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Автор отмечает, что Путин стремился освободить российскую политику от власти олигархов. Он использовал свои связи для устранения ряда таких деятелей.
В тот период западные наблюдатели недооценили Путина, считая его демократом — он умело создавал впечатление демократа, но иногда прибегал к авторитарным методам, указывается в статье.
В качестве достижений Путина автор обозначает то, что он обеспечил скромное благосостояние для большинства россиян, а также воссоздал национальную идентичность, используя внешнюю политику.
Для укрепления своей власти Путин использовал конфликт в Чечне, который принес ему популярность и стал основой его правления.
Автор также утверждает, что Россия конкурирует с Китаем на Дальнем Востоке — Путин якобы зависит от председателя КНР Си Цзиньпина экономически и политически.
Как заявляется в публикации, Западные санкции и увеличение военных расходов угрожают благосостоянию россиян, и социальный контракт между государством и обществом может разорваться.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Владимир ПутинРОССИЯ
 
 
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