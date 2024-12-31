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Путин поздравил россиян с наступающим 2025 годом

Путин поздравил россиян с наступающим 2025 годом - 31.12.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил россиян с наступающим 2025 годом

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим 2025 годом. Путин обратился к гражданам страны из Кремля. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T16:10+0300

2024-12-31T16:10+0300

2024-12-31T16:10+0300

владимир путин

россия

новый год

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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил россиян с наступающим 2025 годом. Путин обратился к гражданам страны из Кремля.Первыми новогоднее обращение главы государства увидели жители самых восточных регионов страны – Камчатского края и Чукотского автономного округа, где Новый год уже наступил. Там разница во времени с Москвой составляет девять часов.Путин заявил, что Россия будет идти только вперед."Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что всё будет хорошо. Будем идти только вперед", - сказал он.По словам главы государства, Россия смогла дать ответ на встающие перед ней вызовы."Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас на пороге Нового года мы думаем о будущем", - сказал президент.Он подчеркнул, что России предстоит еще многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано."Нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития", - сказал Путин.По его словам, Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны, напомнив, что в предстоящий год будет отмечаться 80-я годовщина Победы."Во славу 80-летия великой Победы и как дань уважения памяти наших предков во все времена сражавшихся за родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом Защитника отечества. Мы, дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм, мы верны заветам и традициям наших ветеранов", - сказал глава государства.Он пожелал благополучия и процветания России и каждой российской семье, отметив, что, "когда мы вместе, всё исполнится"."До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди: это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране - России. Когда мы вместе, всё исполнится", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что Россия гордится мужеством и отвагой своих военных, они являются подлинными героями, взявшими на себя ратный труд защищать государство."В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами. Вы - подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас", - сказал Путин.Он отметил, что Россия прошла через многие масштабные события и испытания первой четверти XXI века благодаря единству народа."В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, свои возможности", - сказал Путин."Мы всегда относимся к встрече Нового года тепло и радушно и надеемся, что наши мечты и помыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся", - добавил президент.Глава государства подчеркнул, что судьба России и благополучие ее граждан являются абсолютной ценностью, а стремление внести вклад в защиту интересов страны стало для россиян делом чести."Точно знаем что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20241231/putin-853980727.html

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владимир путин, россия, новый год