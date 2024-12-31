https://1prime.ru/20241231/rosatom-853973878.html

"Росатом" отчитался о работе за год

"Росатом" отчитался о работе за год - 31.12.2024, ПРАЙМ

"Росатом" отчитался о работе за год

"Росатом" полностью выполнил выросший государственный оборонный заказ 2024 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T09:31+0300

2024-12-31T09:31+0300

2024-12-31T09:31+0300

энергетика

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. "Росатом" полностью выполнил выросший государственный оборонный заказ 2024 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы с честью справились с растущим гособоронзаказом", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ. Обеспечение обороноспособности страны и политики государства в области ядерного сдерживания - главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории, ранее отмечал Лихачев. "Росатом" многие годы полностью выполняет государственный оборонный заказ – как по ядерному оружию, так и по неядерным вооружениям. Гособоронзаказ "Росатома" растет, заявил Лихачев в октябре нынешнего года на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. В инициативном порядке "Росатом" разрабатывает образцы неядерных вооружений и военной техники, часть из них уже вышла в серию и используется в зоне специальной военной операции, сообщил Лихачев в конце февраля на правительственном часе в Госдуме.КУРСКАЯ АЭС-2"Росатом" продолжает сооружать Курскую АЭС-2 невзирая на обстановку, приближенную к боевой, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Несмотря на обстановку, приближенную к боевой, продолжаем строительство Курской АЭС-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам и ветеранам атомной отрасли РФ.В целом 2024-й стал годом старта масштабной программы обновления атомных мощностей в России, отметил глава "Росатома"."Залили первый бетон в фундамент третьего энергоблока Ленинградской АЭС-2. Начали работы на новой площадке Смоленской станции", - добавил Лихачев.Курская АЭС (Курчатов Курской области) – один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт. В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 45 тысяч военных.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.АЭС "ПАКШ-2"Площадка АЭС "Пакш-2" в Венгрии полностью готова к заливке "первого бетона", заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."В Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.Заливка "первого бетона" в основание реакторного отделения означает старт строительства энергоблока. Ранее сообщалось, что на АЭС "Пакш-2" это событие может пройти в первом квартале 2025 года.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ"Росатом" в 2024 году, несмотря на сложности, не отклонился от выполнения своих контрактных обязательств по проектам строительства АЭС за рубежом, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Несмотря на все сложности, мы не отклоняемся в выполнении наших контрактных обязательств. В Турции и Бангладеш готовимся к физпускам. Продолжаем ритмичную работу в Индии и Китае. В Венгрии полностью подготовили площадку для первого бетона на АЭС "Пакш-2", - сказал Лихачев в новогоднем обращении к работникам атомной отрасли РФ.

https://1prime.ru/20241121/aes-852987336.html

https://1prime.ru/20240916/paksh-851599258.html

https://1prime.ru/20241125/akkuyu-853055146.html

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росатом, аэс "пакш-2", аэс "аккую"