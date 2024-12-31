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Россияне стали чаще заказывать аквариумы и двери

Россияне стали чаще заказывать аквариумы и двери - 31.12.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще заказывать аквариумы и двери

Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T05:17+0300

2024-12-31T05:17+0300

2024-12-31T05:17+0300

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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев. "Что касается доставки грузов на склады маркетплейсов, в этом году в топ категорий товаров по-прежнему входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Однако перед праздниками можем отметить рост числа перевозок в данном сегменте таких грузов, как аквариумы – на 600% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, двери – на 100%, швейная фурнитура – на 67%, фототовары и фототехника – на 63%", - сказал Хрущалев. По его словам, в прошлом году в число самых популярных товаров по приросту доставок на склады онлайн-площадок перед Новым годом входили фототовары и фототехника, музыкальное оборудование, товары народного потребления, ювелирные изделия, чай, кофе. Хрущалев добавил, что в целом в преддверии праздников среди основных категорий отправляемых товаров можно выделить запчасти, промышленное оборудование и комплектующие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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