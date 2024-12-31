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Россияне стали чаще заказывать аквариумы и двери - 31.12.2024, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще заказывать аквариумы и двери
Россияне стали чаще заказывать аквариумы и двери - 31.12.2024, ПРАЙМ
Россияне стали чаще заказывать аквариумы и двери
Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T05:17+0300
2024-12-31T05:17+0300
бизнес
россия
москва
деловые линии
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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев. "Что касается доставки грузов на склады маркетплейсов, в этом году в топ категорий товаров по-прежнему входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Однако перед праздниками можем отметить рост числа перевозок в данном сегменте таких грузов, как аквариумы – на 600% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, двери – на 100%, швейная фурнитура – на 67%, фототовары и фототехника – на 63%", - сказал Хрущалев. По его словам, в прошлом году в число самых популярных товаров по приросту доставок на склады онлайн-площадок перед Новым годом входили фототовары и фототехника, музыкальное оборудование, товары народного потребления, ювелирные изделия, чай, кофе. Хрущалев добавил, что в целом в преддверии праздников среди основных категорий отправляемых товаров можно выделить запчасти, промышленное оборудование и комплектующие.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, москва, деловые линии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Деловые линии
05:17 31.12.2024
 
Россияне стали чаще заказывать аквариумы и двери

Замглавы ГК "Деловые Линии" Хрущалев: россияне стали чаще заказывать аквариумы

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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по развитию ГК "Деловые Линии" Дмитрий Хрущалев.
"Что касается доставки грузов на склады маркетплейсов, в этом году в топ категорий товаров по-прежнему входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Однако перед праздниками можем отметить рост числа перевозок в данном сегменте таких грузов, как аквариумы – на 600% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, двери – на 100%, швейная фурнитура – на 67%, фототовары и фототехника – на 63%", - сказал Хрущалев.
По его словам, в прошлом году в число самых популярных товаров по приросту доставок на склады онлайн-площадок перед Новым годом входили фототовары и фототехника, музыкальное оборудование, товары народного потребления, ювелирные изделия, чай, кофе.
Хрущалев добавил, что в целом в преддверии праздников среди основных категорий отправляемых товаров можно выделить запчасти, промышленное оборудование и комплектующие.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАДеловые линии
 
 
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