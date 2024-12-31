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Сальдо заявил о приходе инвестиций в Херсонскую область

Сальдо заявил о приходе инвестиций в Херсонскую область - 31.12.2024, ПРАЙМ

Сальдо заявил о приходе инвестиций в Херсонскую область

Сотни миллионов рублей инвестиций пришли в Херсонскую область в 2024 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T12:43+0300

2024-12-31T12:43+0300

2024-12-31T12:43+0300

экономика

херсонская область

новые регионы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – ПРАЙМ. Сотни миллионов рублей инвестиций пришли в Херсонскую область в 2024 году, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Очень важным достижением стало начало работы свободной экономической зоны. К ней уже присоединились 15 предприятий, а в целом заключены договоры с 25. В регион пошли сотни миллионов рублей инвестиций. Пока это относительно скромное достижение, но на самом деле — огромный задел на будущее", - сказал Сальдо. По его словам, многие инвесторы опасаются пока заходить в регионе из-за боевых действий. "Однако те, кто проявил смелость — займут на рынке самые выгодные ниши. Их умеренный риск обязательно оправдается, и они будут в преимущественном положении по сравнению с теми инвесторами, что придут позже", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

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херсонская область, новые регионы рф