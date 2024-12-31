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США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз" - 31.12.2024, ПРАЙМ
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США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"
США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз" - 31.12.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"
Минфин США внес в санкционный список двух граждан РФ и научно-аналитический центр. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении ведомства. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T18:30+0300
2024-12-31T19:02+0300
политика
россия
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сша
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ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Минфин США внес в санкционный список двух граждан РФ и научно-аналитический центр. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении ведомства. По данными Минфина США, санкции ввели против Валерия Коровина, Олеси Менделеевой, а также против базирующегося в Москве "Центра геополитических экспертиз". Из заявления Госдепа США следует, что перечисленные выше меры ввели в ответ на предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года. Так, "Центр геополитических экспертиз" и его директор Валерий Коровин якобы были связаны с органами внешней разведки РФ и пытались усилить социополитическую напряженность в США, а также подорвать доверие к избирательным институтам страны, говорится в заявлении. Кроме того, в санкционный список внесли иранский Центр проектирования когнитивного дизайна (CPDC), который, по данным американской стороны, является подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).В заявлении представителяГосдепа США Мэтью Миллера сказано, что санкции дополняют предыдущие действия американского правительства, направленные на срыв попыток Тегерана и Москвы подорвать доверие к демократическим институтам, а также противодействие глобальным деструктивным кампаниям по оказанию влияния и киберактивности.Санкции по линии Минфина США предполагают заморозку активов, находящихся под американской юрисдикцией и запрет на любые финансовые операции с лицами и организациями, включенными в ограничительный список.
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россия, санкции против рф, сша, минфин сша
Политика, РОССИЯ, санкции против РФ, США, Минфин США
18:30 31.12.2024 (обновлено: 19:02 31.12.2024)
 
США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"

Минфин США ввел санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© AFP / Mladen Antonov
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ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Минфин США внес в санкционный список двух граждан РФ и научно-аналитический центр. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении ведомства.
По данными Минфина США, санкции ввели против Валерия Коровина, Олеси Менделеевой, а также против базирующегося в Москве "Центра геополитических экспертиз". Из заявления Госдепа США следует, что перечисленные выше меры ввели в ответ на предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года. Так, "Центр геополитических экспертиз" и его директор Валерий Коровин якобы были связаны с органами внешней разведки РФ и пытались усилить социополитическую напряженность в США, а также подорвать доверие к избирательным институтам страны, говорится в заявлении.
Кроме того, в санкционный список внесли иранский Центр проектирования когнитивного дизайна (CPDC), который, по данным американской стороны, является подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении представителяГосдепа США Мэтью Миллера сказано, что санкции дополняют предыдущие действия американского правительства, направленные на срыв попыток Тегерана и Москвы подорвать доверие к демократическим институтам, а также противодействие глобальным деструктивным кампаниям по оказанию влияния и киберактивности.
Санкции по линии Минфина США предполагают заморозку активов, находящихся под американской юрисдикцией и запрет на любые финансовые операции с лицами и организациями, включенными в ограничительный список.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Посол РФ: санкции против России разрушают международную финансовую систему
28 декабря, 13:58
 
ПолитикаРОССИЯсанкции против РФСШАМинфин США
 
 
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