https://1prime.ru/20241231/sanktsii-853985765.html
США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"
США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз" - 31.12.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"
Минфин США внес в санкционный список двух граждан РФ и научно-аналитический центр. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении ведомства. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T18:30+0300
2024-12-31T18:30+0300
2024-12-31T19:02+0300
политика
россия
санкции против рф
сша
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Минфин США внес в санкционный список двух граждан РФ и научно-аналитический центр. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении ведомства. По данными Минфина США, санкции ввели против Валерия Коровина, Олеси Менделеевой, а также против базирующегося в Москве "Центра геополитических экспертиз". Из заявления Госдепа США следует, что перечисленные выше меры ввели в ответ на предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года. Так, "Центр геополитических экспертиз" и его директор Валерий Коровин якобы были связаны с органами внешней разведки РФ и пытались усилить социополитическую напряженность в США, а также подорвать доверие к избирательным институтам страны, говорится в заявлении. Кроме того, в санкционный список внесли иранский Центр проектирования когнитивного дизайна (CPDC), который, по данным американской стороны, является подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).В заявлении представителяГосдепа США Мэтью Миллера сказано, что санкции дополняют предыдущие действия американского правительства, направленные на срыв попыток Тегерана и Москвы подорвать доверие к демократическим институтам, а также противодействие глобальным деструктивным кампаниям по оказанию влияния и киберактивности.Санкции по линии Минфина США предполагают заморозку активов, находящихся под американской юрисдикцией и запрет на любые финансовые операции с лицами и организациями, включенными в ограничительный список.
https://1prime.ru/20241228/sanktsii-853928132.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкции против рф, сша, минфин сша
Политика, РОССИЯ, санкции против РФ, США, Минфин США
США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"
Минфин США ввел санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"
ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Минфин США внес в санкционный список двух граждан РФ и научно-аналитический центр. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении ведомства.
По данными Минфина США, санкции ввели против Валерия Коровина, Олеси Менделеевой, а также против базирующегося в Москве "Центра геополитических экспертиз". Из заявления Госдепа США следует, что перечисленные выше меры ввели в ответ на предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года. Так, "Центр геополитических экспертиз" и его директор Валерий Коровин якобы были связаны с органами внешней разведки РФ и пытались усилить социополитическую напряженность в США, а также подорвать доверие к избирательным институтам страны, говорится в заявлении.
Кроме того, в санкционный список внесли иранский Центр проектирования когнитивного дизайна (CPDC), который, по данным американской стороны, является подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении представителяГосдепа США Мэтью Миллера сказано, что санкции дополняют предыдущие действия американского правительства, направленные на срыв попыток Тегерана и Москвы подорвать доверие к демократическим институтам, а также противодействие глобальным деструктивным кампаниям по оказанию влияния и киберактивности.
Санкции по линии Минфина США предполагают заморозку активов, находящихся под американской юрисдикцией и запрет на любые финансовые операции с лицами и организациями, включенными в ограничительный список.
Посол РФ: санкции против России разрушают международную финансовую систему