https://1prime.ru/20241231/sanktsii-853985765.html

США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"

США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз" - 31.12.2024, ПРАЙМ

США ввели санкции против двух россиян и "Центра геополитических экспертиз"

Минфин США внес в санкционный список двух граждан РФ и научно-аналитический центр. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении ведомства. | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T18:30+0300

2024-12-31T18:30+0300

2024-12-31T19:02+0300

политика

россия

санкции против рф

сша

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg

ВАШИНГТОН, 31 дек - ПРАЙМ. Минфин США внес в санкционный список двух граждан РФ и научно-аналитический центр. Об этом сказано в опубликованном во вторник заявлении ведомства. По данными Минфина США, санкции ввели против Валерия Коровина, Олеси Менделеевой, а также против базирующегося в Москве "Центра геополитических экспертиз". Из заявления Госдепа США следует, что перечисленные выше меры ввели в ответ на предполагаемые попытки вмешательства в президентские выборы 2024 года. Так, "Центр геополитических экспертиз" и его директор Валерий Коровин якобы были связаны с органами внешней разведки РФ и пытались усилить социополитическую напряженность в США, а также подорвать доверие к избирательным институтам страны, говорится в заявлении. Кроме того, в санкционный список внесли иранский Центр проектирования когнитивного дизайна (CPDC), который, по данным американской стороны, является подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР).В заявлении представителяГосдепа США Мэтью Миллера сказано, что санкции дополняют предыдущие действия американского правительства, направленные на срыв попыток Тегерана и Москвы подорвать доверие к демократическим институтам, а также противодействие глобальным деструктивным кампаниям по оказанию влияния и киберактивности.Санкции по линии Минфина США предполагают заморозку активов, находящихся под американской юрисдикцией и запрет на любые финансовые операции с лицами и организациями, включенными в ограничительный список.

https://1prime.ru/20241228/sanktsii-853928132.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, санкции против рф, сша, минфин сша