https://1prime.ru/20241231/si-853972692.html

Си Цзиньпин оценил уровень доверия между Россией и Китаем

Си Цзиньпин оценил уровень доверия между Россией и Китаем - 31.12.2024, ПРАЙМ

Си Цзиньпин оценил уровень доверия между Россией и Китаем

Политическое доверие между Китаем и Россией постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T08:29+0300

2024-12-31T08:29+0300

2024-12-31T08:36+0300

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 31 дек - ПРАЙМ. Политическое доверие между Китаем и Россией постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту России Владимиру Путину."Под нашим стратегическим руководством политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество постоянно выходят на новый уровень", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления китайско-российских связей."Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с господином президентом, твердо придерживаться основного направления китайско-российского сотрудничества, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения вечной добрососедской дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества в новую эпоху", - говорится в поздравлении Си Цзиньпина с Новым годом. Он также выразил готовность придавать импульс развитию и модернизации двух стран, способствовать повышению благосостояния народов Китая и России, вносить новый значительный вклад в укрепление международной справедливости и правопорядка. "Уверен, что сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях будет и впредь открывать новые возможности для развития", - отметил китайский лидер.Председатель КНР также в поздравлении отметил, что Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон."В условиях ускоряющихся глобальных изменений и нестабильности международной обстановки Китай и Россия всегда движутся по пути отказа от союзничества, конфронтации и нацеленности против третьих сторон", - сказал Си Цзиньпин.Председатель КНР также отметил, что в 2024 году страны отмечали 75-летие установления дипломатических отношений, что стало важной вехой."После трех четвертей века трудностей китайско-российские отношения стали более зрелыми и стабильными", - сказал он.Политическое доверие между Китаем и Россией постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту России Владимиру Путину."Под нашим стратегическим руководством политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество постоянно выходят на новый уровень", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.Председатель КНР отметил, что Восточный маршрут газопровода Китай-Россия полностью введен в эксплуатацию, а практическое сотрудничество в различных областях дает все больше наглядных результатов. Кроме того, он указал на успешный старт Годов культуры, что еще больше укрепило дружеские связи между странами."Обе стороны поддерживают друг друга в работе в качестве председателей в механизме БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества стран Глобального Юга", - сказал Си Цзиньпин.

https://1prime.ru/20241213/kitaj-853539338.html

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин