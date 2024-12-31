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Названы самые популярные смартфоны в России

Названы самые популярные смартфоны в России - 31.12.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные смартфоны в России

Чаще всего из смартфонов с января по октябрь текущего года покупатели в России приобретали модели Xiaomi, этот бренд занял пятую часть рынка в натуральном... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T07:17+0300

2024-12-31T07:17+0300

2024-12-31T07:17+0300

технологии

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Чаще всего из смартфонов с января по октябрь текущего года покупатели в России приобретали модели Xiaomi, этот бренд занял пятую часть рынка в натуральном выражении, при этом больше всего денег было потрачено на iPhone, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС. "Лидером рынка остается Xiaomi, который занимает 21% рынка в штуках. Далее следует Tecno (16%), Samsung (12%), Realme (11%), Infinix и Apple (по 9%). В денежном выражении лидирует Apple (32%)", - говорится в исследовании. Всего за этот период в России было продано 2,4 миллиона iPhone на сумму 211 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи увеличились на 8% в натуральном и на 10% в денежном выражении. Также и по данным специалистов "М.Видео-Эльдорадо" среди производителей популярны Huawei, в также Tecno и Infinix. Так, продажи Huawei на российском рынке за 10 первых месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39% в количественном и на 20% в денежном выражении, Tecno - на 21% в количественном и 30% в денежном, Infinix - на 7% в количественном и на 20% в денежном. В компании считают, что в наступающем году отечественный рынок смартфонов продолжит расти. Это связано с широким ассортиментом брендов и моделей во всех ценовых сегментах, дальнейшей экспансией искусственного интеллекта в устройства и появлением ряда интересных для потребителей новинок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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