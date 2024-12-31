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Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным

Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным - 31.12.2024, ПРАЙМ

Объем грузоперевозок по Севморпути в 2024 году стал рекордным

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T09:59+0300

2024-12-31T09:59+0300

2024-12-31T09:59+0300

росатом

севморпуть

арктика

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году стал рекордным и достиг почти 38 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Этот год вновь стал рекордным по объему грузоперевозок – без малого 38 миллионов тонн. Рекордным стал международный транзит – свыше 3 миллионов тонн", - сказал Лихачев в новогоднем поздравлении работникам атомной отрасли РФ. "Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути.

https://1prime.ru/20241231/rosatom-853973878.html

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росатом, севморпуть, арктика