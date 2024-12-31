https://1prime.ru/20241231/tanki-853973251.html
"Уралвагонзавод" сообщил о выполнении контрактов на танки
"Уралвагонзавод" сообщил о выполнении контрактов на танки - 31.12.2024, ПРАЙМ
"Уралвагонзавод" сообщил о выполнении контрактов на танки
"Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М и отправил в российские войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе концерна. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T08:48+0300
2024-12-31T08:48+0300
2024-12-31T08:49+0300
вооружения
уралвагонзавод
танки
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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. "Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М и отправил в российские войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе концерна. "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ госкорпорации "Ростех") успешно завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3", - говорится в сообщении. Отмечается, что танкостроители по традиции по-новогоднему оформили машины из каждой партии: на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на Т-72Б3М – новогоднюю елку. Как уточнили в пресс-службе, в 2024 году коллектив нижнетагильского предприятия круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства бронетехники от месяца к месяцу увеличивались. Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции, по данным пресс-службы, стал ноябрь этого года.Как уточнили в пресс-службе, все российские танки оснащаются защитой от дронов, такое изменение их конструкция получила по результатам опыта специальной военной операции."С началом СВО в конструкцию танков было внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков", - говорится в сообщении.Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронам, добавили в пресс-службе.По словам гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, которые приводит пресс-служба, танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года можно считать двумя разными боевыми машинами."Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем, и ночью, а заводчане оперативно вносили изменения в изделия, который уже стояли на сборке в цехе. Этот кропотливый и ответственный труд заводчан отмечен восьмой государственной наградой – орденом "За трудовую доблесть", – сказал Потапов.
https://1prime.ru/20241028/tank-852460998.html
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уралвагонзавод, танки
Вооружения, Уралвагонзавод, Танки
"Уралвагонзавод" сообщил о выполнении контрактов на танки
"Уралвагонзавод" завершил контракты 2024 года по поставке в войска Т-90М и Т-72Б3М
МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. "Уралвагонзавод" выполнил контракты 2024 года на танки Т-90М и Т-72Б3М и отправил в российские войска два эшелона, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ госкорпорации "Ростех") успешно завершила 2024-й год выполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что танкостроители по традиции по-новогоднему оформили машины из каждой партии: на Т-90М "Прорыв" установили российский флаг, а на Т-72Б3М – новогоднюю елку.
В зоне СВО появились танки с "дредами"
Как уточнили в пресс-службе, в 2024 году коллектив нижнетагильского предприятия круглосуточно обеспечивал войска современной боевой техникой. Объемы производства бронетехники от месяца к месяцу увеличивались. Особенно ударным по трудоемкости и выпуску продукции, по данным пресс-службы, стал ноябрь этого года.
Как уточнили в пресс-службе, все российские танки оснащаются защитой от дронов, такое изменение их конструкция получила по результатам опыта специальной военной операции.
"С началом СВО в конструкцию танков было внесено свыше сотни изменений. Например, все машины оснащаются сетками против FVP-дронов и резиноармированной защитой. Дополнительную защиту получили корма, двигатель и моторно-трансмиссионный отсек танков", - говорится в сообщении.
Также на технику ставятся средства снижения заметности, системы РЭБ для противодействия дронам, добавили в пресс-службе.
По словам гендиректора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, которые приводит пресс-служба, танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года можно считать двумя разными боевыми машинами.
"Например, если говорить про систему защиты, то она не предполагала многих вызовов, с которыми мы столкнулись буквально с первых дней СВО. Мгновенно были приняты соответствующие доработки, конструкторы трудились и днем, и ночью, а заводчане оперативно вносили изменения в изделия, который уже стояли на сборке в цехе. Этот кропотливый и ответственный труд заводчан отмечен восьмой государственной наградой – орденом "За трудовую доблесть", – сказал Потапов.