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Названы самые выгодные товары для инвестиций в 2024 году

Названы самые выгодные товары для инвестиций в 2024 году - 31.12.2024, ПРАЙМ

Названы самые выгодные товары для инвестиций в 2024 году

Какао-бобы и германий стали наиболее выгодными товарами для инвестиций в мире в 2024 году, а самыми убыточными были сталь и соя, следует из данных ICE Futures и | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T15:32+0300

2024-12-31T15:32+0300

2024-12-31T15:32+0300

экономика

инвестиции

какао-бобы

германий

биржевые торги

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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Какао-бобы и германий стали наиболее выгодными товарами для инвестиций в мире в 2024 году, а самыми убыточными были сталь и соя, следует из данных ICE Futures и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости. Так, сильнее всего цены с начала года выросли на какао-бобы – на 181%. Среди другой сельскохозяйственной продукции цены росли быстрее всего на арабику – на 69%, при этом на робусту они подросли чуть меньше – примерно на 62%. Самым подорожавшим металлом в уходящем году стал германий – его стоимость увеличилась почти на 87%. Второе и третье место у драгоценных металлов: золото подорожало на 25,5%, а серебро - на 21%. Среди энергоносителей наиболее сильно выросли цены на газ: в США за год они прибавили 62%, а в Великобритании и Евросоюзе – на 51%. А вот остальные товары в сфере энергетики в уходящем году подешевели, наиболее сильно – уголь, почти на 15%. Сильнее всего в цене с начала года потеряла сталь на американском рынке – цены уменьшились почти на 35%, хотя на китайском падение составило лишь около 16%. Стоимость железной руды уменьшилась на 24% на американском рынке, а на китайском - на 21%. При этом цены на литий за год уменьшились на 22%. Среди драгоценных металлов самым "пострадавшим" стал палладий – его цена с начала года снизилась на 19,3%. В группе сельскохозяйственных товаров стоимость сократилась сильнее всего на сою – на 24,2%, а также на рис – на 22,3%. Кроме того, цена на сахар на лондонской бирже уменьшилась на 15,25% за год, а на хлопок на американской – на 15,1%.

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инвестиции, какао-бобы, германий, биржевые торги