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"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт - 31.12.2024, ПРАЙМ
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"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт
"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт - 31.12.2024, ПРАЙМ
"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт
Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак не позволили одержавшему победу в президентской гонке в США Дональду Трампу исполнить обещание по... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T18:44+0300
2024-12-31T18:44+0300
политика
украина
владимир зеленский
дональд трамп
виктор орбан
перемирие
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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак не позволили одержавшему победу в президентской гонке в США Дональду Трампу исполнить обещание по остановке боевых действий на Украине до инаугурации. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала экс-бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По его словам, Трамп предпринимал попытки добиться прекращения огня через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил Зеленскому заключить с Москвой рождественское перемирие."Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация &lt;…&gt;, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни", — заявил Соскин.Трамп в ходе избирательной кампании в США не раз заявлял, что остановит боевые действия на Украине до официального вступления в должность.В декабре Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Москвой и Киевом и рождественском прекращении огня. По дипканалам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что эту идею можно обсудить, но сначала Орбану следует поговорить с украинской стороной. Когда Орбан спросил Зеленского о возможности такого перемирия, последний ответил категоричным отказом.
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украина, владимир зеленский, дональд трамп, виктор орбан, перемирие
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Виктор Орбан, перемирие
18:44 31.12.2024
 
"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт

Соскин: Зеленский не позволил Трампу остановить боевые действия до инаугурации

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак не позволили одержавшему победу в президентской гонке в США Дональду Трампу исполнить обещание по остановке боевых действий на Украине до инаугурации. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала экс-бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, Трамп предпринимал попытки добиться прекращения огня через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил Зеленскому заключить с Москвой рождественское перемирие.
"Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация <…>, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни", — заявил Соскин.
Трамп в ходе избирательной кампании в США не раз заявлял, что остановит боевые действия на Украине до официального вступления в должность.
В декабре Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Москвой и Киевом и рождественском прекращении огня. По дипканалам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что эту идею можно обсудить, но сначала Орбану следует поговорить с украинской стороной. Когда Орбан спросил Зеленского о возможности такого перемирия, последний ответил категоричным отказом.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2024
"Часть проблемы": на Западе оценили роль Зеленского в украинском конфликте
Вчера, 21:30
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВиктор Орбанперемирие
 
 
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