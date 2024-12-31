https://1prime.ru/20241231/tramp-853986015.html

"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт

"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт - 31.12.2024, ПРАЙМ

"Его корпорация": в Киеве раскрыли, кто помешал Трампу остановить конфликт

Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак не позволили одержавшему победу в президентской гонке в США Дональду Трампу исполнить обещание по... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T18:44+0300

2024-12-31T18:44+0300

2024-12-31T18:44+0300

политика

украина

владимир зеленский

дональд трамп

виктор орбан

перемирие

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МОСКВА, 31 дек – ПРАЙМ. Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак не позволили одержавшему победу в президентской гонке в США Дональду Трампу исполнить обещание по остановке боевых действий на Украине до инаугурации. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала экс-бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.По его словам, Трамп предпринимал попытки добиться прекращения огня через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предложил Зеленскому заключить с Москвой рождественское перемирие."Сорвал это перемирие Зеленский, Ермак и вся его корпорация <…>, те кто являются главными выгодоприобретателями этой бойни", — заявил Соскин.Трамп в ходе избирательной кампании в США не раз заявлял, что остановит боевые действия на Украине до официального вступления в должность.В декабре Орбан высказал президенту России Владимиру Путину идею об обмене пленными между Москвой и Киевом и рождественском прекращении огня. По дипканалам предложение также передали Зеленскому. Путин отметил, что эту идею можно обсудить, но сначала Орбану следует поговорить с украинской стороной. Когда Орбан спросил Зеленского о возможности такого перемирия, последний ответил категоричным отказом.

https://1prime.ru/20241230/zelenskiy-853968791.html

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украина, владимир зеленский, дональд трамп, виктор орбан, перемирие