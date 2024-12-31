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Стали известны траты россиян на зимнюю одежду на Ozon и Wildberries

Стали известны траты россиян на зимнюю одежду на Ozon и Wildberries - 31.12.2024, ПРАЙМ

Стали известны траты россиян на зимнюю одежду на Ozon и Wildberries

Россияне за ноябрь-декабрь потратили на покупки зимней одежды и инвентаря на Ozon и Wildberries 4,7 миллиарда рублей, что на 17% меньше, чем в конце прошлого... | 31.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-31T14:43+0300

2024-12-31T14:43+0300

2024-12-31T14:43+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Россияне за ноябрь-декабрь потратили на покупки зимней одежды и инвентаря на Ozon и Wildberries 4,7 миллиарда рублей, что на 17% меньше, чем в конце прошлого года, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса Moneyplace (входит в экосистему "Контур"). "За последние два месяца 2024 года россияне потратили на зимний инвентарь и спортивную одежду на двух онлайн-площадках 4,7 млрд рублей. Это на 17% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - рассказали в сервисе на основе анализа продаж со складов маркетплейсов Ozon и Wildberries по товарам в категориях зимнего спорта и отдыха. В сервисе добавили, что для катаний покупатели выбирали ватрушки (тюбинги), коньки и лыжи: приспособлений для катания со снежных горок приобретено на 537 миллионов рублей, что превышает показатели прошлого года. Так, на покупку ватрушек для катания россияне потратили 313 миллионов рублей, что на 24% больше, чем в прошлом году, а на санки – 44,8 миллиона рублей (+33%). "Больше всего спрос вырос на детские лыжи – по сравнению с ноябрем и декабрем прошлого года он увеличился на 181%. Продажи детских лыж на маркетплейсах в этой категории составили более 40 миллионов рублей", - отметила аналитик сервиса Анастасия Романова. По ее словам, популярной новинкой стали мини-сноуборды для детей и снегосамокаты – их продажи в категории выросли за год на 166% и составили 5,9 миллиона рублей. "По прежнему остаются популярными снежколепы – их приобрели на сумму 20,4 миллиона рублей, что на 29% выше аналогичного периода в 2023 году", - заключила Романова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ozon, wildberries, траты, россияне