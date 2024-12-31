https://1prime.ru/20241231/turkmeniya-853973031.html
Путин оценил отношения России и Туркмении
Путин оценил отношения России и Туркмении - 31.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил отношения России и Туркмении
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Туркмении успешно развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства, сообщается в... | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T08:38+0300
2024-12-31T08:38+0300
2024-12-31T08:38+0300
россия
туркмения
владимир путин
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АШХАБАД, 31 дек – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Туркмении успешно развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства, сообщается в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан". "Отношения между Россией и Туркменистаном успешно развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства. Положительную динамику демонстрирует двусторонний торговый оборот, реализуются перспективные совместные проекты в промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах. Уверен, что мы продолжим наш конструктивный диалог и последовательную работу по двусторонней и международной повестке дня. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе", – приводит правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" текст письма Путина с новогодним поздравлением коллеге Сердару Бердымухамедову. Отмечается, что Путин пожелал Бердымухамедову и его близким крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.
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россия, туркмения, владимир путин, сердар бердымухамедов
РОССИЯ, ТУРКМЕНИЯ, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов
Путин оценил отношения России и Туркмении
Путин заявил, что РФ и Туркмения развивают диалог в духе стратегического партнёрства
АШХАБАД, 31 дек – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Туркмении успешно развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства, сообщается в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".
"Отношения между Россией и Туркменистаном успешно развиваются в духе углублённого стратегического партнёрства. Положительную динамику демонстрирует двусторонний торговый оборот, реализуются перспективные совместные проекты в промышленной, транспортной, культурно-гуманитарной и других сферах. Уверен, что мы продолжим наш конструктивный диалог и последовательную работу по двусторонней и международной повестке дня. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе", – приводит правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" текст письма Путина с новогодним поздравлением коллеге Сердару Бердымухамедову.
Отмечается, что Путин пожелал Бердымухамедову и его близким крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.
СДЭК начал доставку посылок между Россией и Туркменией в обе стороны