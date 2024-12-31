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"Он согласится". Западные СМИ раскрыли, что будет с Украиной в 2025 году - 31.12.2024, ПРАЙМ
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"Он согласится". Западные СМИ раскрыли, что будет с Украиной в 2025 году
"Он согласится". Западные СМИ раскрыли, что будет с Украиной в 2025 году - 31.12.2024, ПРАЙМ
"Он согласится". Западные СМИ раскрыли, что будет с Украиной в 2025 году
В следующем году Киев заключит с Москвой мирный договор отказом от занятых ею территорий, считает издание Financial Times. | 31.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-31T21:01+0300
2024-12-31T21:01+0300
политика
украина
владимир зеленский
дональд трамп
переговоры
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В следующем году Киев заключит с Москвой мирный договор отказом от занятых ею территорий, считает издание Financial Times.В публикации говорится, что Владимир Зеленский согласится на фактический, но не на юридический контроль России над занятыми территориями, "с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, в то время как вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено".На Украине и на Западе все чаще начали заявлять о необходимости начала мирных переговоров. Этому способствуют фактическое экономическое банкротство страны, ее поражения на фронте и усталость западных партнеров от необходимости бесконечно вкладывать средства. Зеленский, который ранее на законодательном уровне запретил вести диалог с Москвой, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. При этом все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта можно, если принять подконтрольную Киеву территорию под "зонтик НАТО". Западные СМИ и некоторые политики посчитали это сигналом к готовности Зеленского к территориальным уступкам. В декабре Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что последний хочет прекращения огня и заключения мира.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что предпосылки для завершения конфликта или какой-либо его фазы сейчас отсутствуют.
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украина, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, переговоры
21:01 31.12.2024
 
"Он согласится". Западные СМИ раскрыли, что будет с Украиной в 2025 году

FT: в 2025 году Киев заключит с Москвой мирный договор с отказом от территорий

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. В следующем году Киев заключит с Москвой мирный договор отказом от занятых ею территорий, считает издание Financial Times.
В публикации говорится, что Владимир Зеленский согласится на фактический, но не на юридический контроль России над занятыми территориями, "с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США, в то время как вступление Украины в НАТО в конечном итоге будет заморожено".
На Украине и на Западе все чаще начали заявлять о необходимости начала мирных переговоров. Этому способствуют фактическое экономическое банкротство страны, ее поражения на фронте и усталость западных партнеров от необходимости бесконечно вкладывать средства. Зеленский, который ранее на законодательном уровне запретил вести диалог с Москвой, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. При этом все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта можно, если принять подконтрольную Киеву территорию под "зонтик НАТО". Западные СМИ и некоторые политики посчитали это сигналом к готовности Зеленского к территориальным уступкам. В декабре Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что последний хочет прекращения огня и заключения мира.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что предпосылки для завершения конфликта или какой-либо его фазы сейчас отсутствуют.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.12.2024
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамппереговоры
 
 
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